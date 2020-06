Emma Roberts enceinte de Garrett Hedlund ? Sa mère confirme

Les fans d'Emma Roberts l'ont toujours connue en couple avec Evan Peters (ou presque). Ils ont suivi de près leur histoire agitée : souvenez-vous, l'actrice a été arrêtée en 2012 après une violente dispute avec son chéri lors de laquelle elle a frappé. Malgré cette mésaventure, les deux stars d'American Horror Story sont restées ensemble et se sont même fiancées en 2014... avant de rompre deux ans plus tard. Evan Peters et Emma Roberts se sont ensuite remis ensemble et se sont de nouveau fiancés.

Emma Roberts enceinte de son premier enfant ?

Et alors que leur relation semblait enfin stable et prête à durer, ils se sont encore séparés en mars 2019 et cette fois-ci, ça a l'air définitif puisqu'Emma Roberts est en couple avec Garrett Hedlund depuis plus d'un an. Elle serait même enceinte de leur premier enfant si l'on en croit les informations d'Us Weekly, mais ce n'est pas tout : la mère de la nièce de Julia Roberts aurait confirmé la grossesse de sa fille.

Kelly Cunnningham aurait répondu "oui" à un internaute lui demandant si Emma Roberts est réellement enceinte sauf que ce commentaire est introuvable. Garrett Hedlund et l'actrice de Scream Queens n'ont rien annoncé pour le moment. Alors, vont-ils devenir parents pour la première fois ? Affaire à suivre.

Toujours proche de son ex Evan Peters ?

En tout cas, Emma Roberts et Evan Peters ne se sont pas séparés en mauvais termes comme l'a révélé une source à E! News en mars 2019 : "La rupture d'Emma Roberts et Evan Peters n'est pas une surprise. Ils sont restés amis, ce n'était pas une mauvaise séparation."