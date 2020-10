The Flight Attendant : Kaley Cuoco en hôtesse de l'air suspectée de meurtre dans sa nouvelle série

Plus d'un an après avoir fait ses adieux à Penny de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco s'apprête à faire son grand retour dans le monde des séries. Dès le 26 novembre prochain, elle sera en effet au casting de The Flight Attendant sur HBO Max, un thriller aussi intense qu'intrigant.

Kaley Cuoco, hôtesse de l'air criminelle ?

Adaptée du livre de Chris Bohjalian, cette fiction en 8 épisodes suivra l'improbable histoire de Cassandra Bowen, une hôtesse de l'air, qui après une nuit alcoolisée passée auprès d'un homme rencontré la veille à Dubaï, se réveille dans une chambre d'hôtel à côté... de son cadavre ensanglanté. Incapable de se souvenir de ce qui a pu se passer, elle fuit la scène de crime et devient la suspecte numéro 1 aux yeux du FBI. A-t-elle réellement tué cet inconnu ? A-t-elle été piégée ? Ce sont les questions auxquelles elle tentera de répondre.

Un concept prometteur sur le papier - d'autant plus qu'il s'agira d'une mini-série, ce qui signifie que l'histoire ne sera pas étirée inutilement en longueur, qui devrait nous offrir quelques moments géniaux à l'écran. On peut le découvrir dans la première bande-annonce, The Flight Attendant permettra ainsi à Kaley Cuoco de jouer sur plusieurs palettes d'émotion (à la fois drôle, touchante et mystérieuse), sera portée par un casting génial composé de Zosia Mamet (Girls), Michiel Huisman (Game of Thrones), Rosie Perez (Rise), T.R. Knight (Grey's Anatomy) ou encore Colin Woodell (The Originals), et aura le droit à une mise en scène nerveuse afin d'accentuer ce côté flou et sous tension.

Pour info, la diffusion sera particulière avec 3 épisodes programmés le 26 novembre, 2 épisodes le 3 décembre, 2 autres épisodes le 10 décembre et le grand final le 17 décembre, le tout sur la plateforme HBO Max.