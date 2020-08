Grey's Anatomy saison 17 : de nouveaux épisodes déprimants à cause du Covid-19 ? La créatrice répond

Face à la crise sanitaire mondiale actuelle, les créateurs de Grey's Anatomy ont pris la décision d'incorporer l'épidémie de Covid-19 au cours des futures intrigues de la saison 17. Krista Vernoff - la showrunneuse, l'a récemment confié, il est important pour la série de s'attaquer à cette nouvelle réalité : "C'est impossible de faire une série médicale et ne pas mettre en scène des intrigues médicales liées à notre époque. J'ai le sentiment que notre série a l'opportunité et la responsabilité de raconter de telles histoires".

De la joie et du fun au programme

Cependant, rassurez-vous, malgré la gravité de cette pandémie qui a déjà fait plus de 650 000 morts dans le monde, les prochains épisodes ne seront pas nécessairement déprimants. "Il y a énormément d'histoires à raconter liées au Covid, mais elles ne sont pas toutes portées par la mort ou le désespoir" a tenu à préciser Krista Vernoff lors d'un podcast du Hollywood Reporter.

Là où les médecins feront régulièrement face au virus, ce qui pourrait logiquement compliquer leur quotidien, la showrunneuse a assuré que cette nouvelle vie pourra également donner lieu à certains moments surprenants, "Il y a de la joie et de l'amusement à trouver dans le fait de se mettre en quarantaine, loin de l'hôpital". De quelle façon ? "Beaucoup de ces médecins ne rentrent pas voir leurs familles, ils louent des Airbnbs et vivent ensemble". Autrement dit, attendez-vous à suivre des moments de collocations très spéciaux cette année.

Des messages importants à faire passer

Bien évidemment, si la bonne humeur ne sera donc pas absente des intrigues, le sérieux ne sera pas non plus oublié. Premièrement, ce sont de nombreuses carrières à l'hôpital qui pourraient être bouleversées, "Notre série est une fiction sur le monde de la chirurgie. Or, [à cause du virus] il y a beaucoup d'opérations qui ne peuvent plus avoir lieu". Aussi, des tensions pourraient apparaître avec la peur des licenciements et des victimes collatérales pourraient s'accumuler.

De même, Grey's Anatomy en profitera pour s'attaquer à un problème très important : la peur des gens de retourner voir des médecins, "La mort a notamment augmenté dans le pays parce que des personnes qui étaient au début d'une maladie avaient peur d'aller à l'hôpital." Or, les créateurs veulent sensibiliser le public sur l'importance de se faire suivre, même au centre d'une épidémie, "Venez voir le médecin au premier signe d'une attaque, d'une crise. Car des gens ne l'ont pas fait et en sont morts".

Pas de doute, cette saison 17 de Grey's Anatomy ne ressemblera à aucune autre.