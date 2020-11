Good Doctor saison 4 : un nouveau personnage tué dès l'épisode 2, le créateur s'explique

Un nouveau personnage tué

Alors que de nombreuses personnes s'imaginent invincibles face au Covid-19 en raison de leurs âges ou conditions physiques, The Good Doctor a profité de l'épisode 2 de la saison 4 - diffusé ce lundi 9 novembre aux USA, pour rappeler une triste vérité : tout le monde peut être une victime de ce virus.

Souvenez-vous, la semaine passé l'infirmière Petringa (Karin Konoval) se retrouvait contaminée par le coronavirus après avoir été exposée à un patient malade. Cette semaine, les scénaristes ont poussé l'intrigue encore plus loin en prenant la décision de faire mourir le personnage des suites de cette infection et ce, alors même qu'elle était entourée des meilleurs médecins de l'hôpital.

Un drame obligé

Un choix inattendu de la part de David Shore (le créateur) et son équipe, d'autant plus que Good Doctor avait déjà tué un personnage en fin de saison 3, qu'il a expliqué auprès de TVLine, "C'était important pour nous de montrer la réalité des vies perdues durant cette épidémie". Il l'a en effet précisé ensuite, il est temps d'arrêter de croire que le personnel hospitalier est immunisé parce que c'est son métier, "Les médecins sont des héros. Chaque personne qui travaille dans un hôpital est une héroïne, bon sang ! On leur doit une dette d'autant plus élevée durant cette période particulière, parce qu'elles sont littéralement en train de risquer leur vie, chacune d'entre elles !"

Aussi, le papa de The Good Doctor l'a rappelé, malgré la brutalité et soudaineté d'un tel départ, il lui était inconcevable de passer à côté de cette réalité, "Si des gens risquent leur vie, quelqu'un va forcément en payer le prix. On voulait montrer ça". Reste désormais à savoir si le message sera bien entendu par les fans et si, à l'instar de Melendez (Nicholas Gonzalez), Petringa reviendra hanter nos médecins préférés.