Good Doctor saison 4 : Melendez (Nicholas Gonzalez) de retour ? La réponse va vous étonner !

Voir des personnages mourir dans des séries, on est plutôt habitués mais à chaque fois, ça nous brise le coeur. Pour la fin de sa saison 3, Good Doctor a décidé de nous surprendre et de nous faire pleurer avec la mort de Neil Melendez. Le médecin a été victime de blessures internes pendant le terrible tremblement de terre et a fini par mourir après des adieux déchirants à Claire (Antonia Thomas). Nicholas Gonzalez a d'ailleurs expliqué qu'il ne voulait pas quitter la série et s'est aussi confié sur le possible couple Claire/Melendez. Mais surprise, le final de la saison 3 n'était pas la dernière apparition de l'acteur de la série.

Neil Melendez de retour dans Good Doctor !

Oui, vous avez bien lu, Neil Melendez sera de retour dans la saison 4 de Good Doctor ! Avant de vous enflammer, sachez que ce retour ne devrait être que momentané : le personnage est bel et bien mort même si on a pas vu exactement le moment de son décès à la fin de la saison 3. Dans le premier épisode de la saison 4, la série médicale va nous plonger en pleine pandémie de coronavirus (belle ambiance en perspective...) et c'est dans ce contexte particulier que Melendez va "revenir". Comment ? Via des sortes d'hallucinations de Claire. Sous le poids du deuil et du stress, la médecin va s'imaginer parler à celui qu'elle aimait.

Nicholas Gonzalez a fait une courte apparition dans la dernière scène du premier épisode de la saison 4 et sera de retour dans l'épisode 2. Découvrez d'ailleurs quelques images avec la bande-annonce de la saison 4 de Good Doctor :