Good Doctor saison 3 : Claire et Melendez auraient-ils pu être en couple ? Nicholas Gonzalez répond

Si on est plutôt habitués aux morts tragiques dans Grey's Anatomy, c'est la première fois que Good Doctor tue l'un de ses personnages principaux. Après un tremblement de terre qui a mis en danger Shaun (Freddie Highmore) et Lea (Paige Spara), c'est en réalité Neil Melendez qui a succombé à ses blessures après avoir été victime d'un choc toxique suite à une rupture de l'intestin. Les médecins du St Bonaventure Hospital n'ont rien pu faire pour le sauver. Un déchirement pour les fans et pour Nicholas Gonzalez qui n'avait pas prévu de quitter la série.

Nicholas Gonzalez pas très chaud pour un couple Claire/Melendez

L'un des plus gros regrets des téléspectateurs concerne aussi la relation naissante entre Claire (Antonia Thomas) et Melendez. Après avoir été en couple avec Lim (Christina Chang), le médecin se rapprochait de la résidente et ils finissaient par s'avouer leurs sentiments juste avant sa mort. Une relation dont Nicholas Gonzalez avait conscience mais qu'il ne supportait pas à 100%. "J'ai toujours pensé que c'était une histoire qui allait durer, qui serait toujours là. Ce sont deux personnes qui se respectent, qui ont de l'amour l'un pour l'autre en tant qu'êtres humains, en tant qu'amis mais je n'ai jamais été très à l'aise avec l'idée d'aller plus loin. Nous avions créé un personnage très intègre avec Melendez" a confié l'acteur à TVLine, laissant entendre que la différence de statut et le fait que Melendez soit le supérieur de Claire aurait pu avoir raison de leur possible couple.

"Je pense qu'il aurait cédé à ses sentiments"

Cela dit, Nicholas Gonzalez confie aussi qu'une histoire d'amour n'aurait pas été à exclure. "Je pense qu'évidemment, il aurait cédé à ses sentiments mais je pense aussi qu'il aurait été intéressant de le voir faire face à ça et de faire ce qu'il fallait" ajoute l'acteur. Quant à la scène des adieux entre Claire et Neil, il explique : "Melendez découvre ce qu'il ressent. C'est seulement à ce moment qu'il accepte ce qu'il ressent pour elle car je pense que c'est une chose qui l'a surpris." Découvrez aussi tout ce que l'on sait sur la saison 4 de Good Doctor.