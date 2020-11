Good Doctor saison 4 : des départs, Shaun et Lea... tout ce que l'on sait déjà sur la suite

RIP Neil Melendez. Dans l'épisode 19 de la saison 3 de Good Doctor, un tremblement de terre a eu lieu et il a mis en danger la vie de plusieurs personnages. Si ce drame a rapproché Shaun (Freddie Highmore) et Lea (Paige Spara) qui se sont embrassés, Alex Park (Will Yun Lee) semblait sur le point de quitter la ville. Mais ce n'est pas tout : victime de blessures internes, Neil Melendez (Nicholas Gonzalez) est mort.

Deux départs mais des retours

C'est plutôt logique, la saison 4 de Good Doctor se fera donc sans Neil Melendez... ou presque. Eh oui, Nicholas Gonzalez fera son retour dans la série dès les premiers épisodes de la saison 4. Non, le médecin ne va pas ressusciter mais reviendra sous forme de courtes visions de Claire (Antonia Thomas). Un autre personnage sera aussi de retour : Beau Garrett, qui jouait Jessica Preston dans la saison 1, fait une courte apparition dans l'épisode 1. Au rayon des départs, un autre personnage fait ses adieux : après la rupture entre Carly et Shaun, Jasika Nicole quitte elle aussi le show.

Mais que va-t-il se passer pour le Dr Park ? Le créateur de la série, David Shore, a rassuré les téléspectateurs lors de la diffusion du final de la saison 3 aux Etats-Unis : il n'est en fait pas prévu qu'il quitte l'hôpital. "Il n'est pas dans nos plans de le perdre" a-t-il assuré. Reste à savoir ce qui va le convaincre de rester au St Bonaventure Hospital.

Le coronavirus s'invite

Evidemment, et comme toute les séries médicales, Good Doctor va consacrer des épisodes au coronavirus. Ce sont les deux premiers épisodes de la saison 4 qui vont revenir sur la pandémie et son évolution. Une situation qui ne s'annonce pas facile pour nos médecins, que ce soit professionnellement ou dans leur vie personnelle.

Quelle suite pour la relation Shaun/Lea ?

Ça y est, Shaun et Lea sont enfin en couple ! Le début de leur relation ne s'annonce pas facile puisqu'ils vont être divisés par la Covid-19. Mais que va-t-il se passer pour eux par la suite ? "Ce sera un challenge. Ce qui est excitant cette année, c'est de voir Shaun et Lea dans une relation plus mature (...) Nous allons explorer leur relation et ce que cela signifie" a confié Freddie Highmore à TVLine.

De nouveaux acteurs au casting

Après la pandémie, Good Doctor devrait revenir à des épisodes plus classiques. On sait notamment que Shaun va désormais superviser, avec Claire et Alex, quatre internes qui seront joués par de nouveaux venus. Au casting, on retrouvera donc : Noah Galvin, Brian Marc, Bria Samoné Henderson et Summer Brown. Tous seront en compétition pour décrocher une place permanente à l'hôpital, une intrigue qui rappelle Dr House, autre série de David Shore.