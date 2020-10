Good Doctor saison 4 : 4 nouveaux médecins au casting, la série va imiter Dr House

Compétition à l'hôpital

La saison 4 de Good Doctor verra la série prendre une tournure totalement différente. Alors que la fiction médicale traitera - comme ses concurrentes, de l'épidémie de Covid-19 à l'écran, les nouveaux épisodes apporteront également une compétitivité inédite au St. Bonaventure Hospital cette année.

Deadline a révélé l'information, l'épisode 3 introduira 4 nouveaux personnages. L'objectif ? D'après le site américain, il s'agira de 4 médecins en première année d'internat qui se battront pour obtenir un poste clé et définitif dans l'établissement hospitalier. Et pour les départager, ce sont les médecins Shaun Murphy (Freddie Highmore), Claire Brown (Antonia Thomas) et Alex Park (Will Yun Lee) qui les superviseront et leur offriront des missions dans cette intrigue "qui s'étendra durant l'intégralité de la saison".

4 nouveaux médecins au casting

Pour incarner ces 4 nouveaux médecins, la production s'est tournée vers des visages bien connus du monde des séries. Ainsi, c'est Noah Galvin (The Real O'Neals), Brian Samoné Henderson (Mrs. America), Brian Marc (Luke Cage) et Summer Brown qui ont été choisis.

Noah Galvin incarnera Asher Wolke, un ancien membre d'une secte religieuse qui a décidé d'oublier cette partie de sa vie, Brian Samoné Henderson se glissera dans la peau de Jordan Allen, une personne à la foi très forte qui tient à ses patients mais encore plus à sa carrière, Brian Marc interprétera Enrique Guerin, un surfeur à la cool guidée par sa propre philosophie et Summer Brown sera Olivia Jackson, une diplômée d'Harvard / Oxford qui, étrangement, se sent peu confiante vis-à-vis de ses camarades.

Pour l'anecdote, si cette intrigue vous semble familière, c'est normal. La saison 4 de Dr House avait également mis en scène une telle compétition, ce qui avait permis les intégrations au casting de Kal Penn (Kutner), Olivia Wilde (Numéro 13) ou encore Peter Jacobson (Taub). Une coïncidence qui n'en est pas vraiment une, Good Doctor et Doctor House sont toutes les deux signées du même nom : David Shore.