Good Doctor saison 4 : Shaun face au coronavirus dans le premier teaser

Le coronavirus a failli ne pas être inclus à la série

Pour EW, David Shore, le créateur de Good Doctor, dévoile que la Covid-19 a failli être absente du scénario. "Nous avons considéré ne pas le faire. Nous ne sommes pas sûrs que les gens veulent regarder ce qu'ils vivent depuis si longtemps. Mais cela ne nous semblait pas honnête pour une série médicale (...) Ces histoires méritent d'être racontées" a-t-il confié. Cette situation va évidemment avoir un impact sur notre héros. "Shaun va apporter sa propre perspective sur les frustrations que vivent les équipes médicales du monde entier. Cette incertitude, les dangers, les échecs. Et les masques" a teasé le créateur qui ajoute : "Nous allons explorer, comme nous le faisons déjà, les expériences des patients qui sont seuls, loin de leur famille durant ces moments désespérés (...) mais aussi le reste d'entre nous, en bonne santé, qui ne peut pas bouger et les défis parfois amusants auxquels on fait face quand on est enfermés avec ceux que l'on aime".

La saison 4 de Good Doctor arrive le 2 novembre aux Etats-Unis sur ABC. La saison 3 continue chaque mardi dès 21h05 sur TF1.