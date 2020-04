Good Doctor saison 4 : Shaun et Lea, Park, Claire... les premières infos

La saison 3 de Good Doctor nous aura encore bien fait pleurer comme l'avait prédit le créateur. Dans l'épisode 19, un tremblement de terre mettait en danger la vie des médecins. C'est finalement le Dr Melendez (Nicholas Gonzalez) qui mourrait dans l'épisode 20 après un choc toxique. Une mort particulièrement bouleversante notamment pour Claire (Antonia Thomas) qui avait des sentiments pour lui. A la fin de l'épisode, Park (Will Yun Lee) annonçait par téléphone qu'il souhaitait se rapprocher de sa famille tandis que Lea (Paige Spara) comprenait qu'elle avait des sentiments pour Shaun (Freddie Highmore) et l'embrassait. Alors que va-t-il se passer dans la suite ?

Le couple Lea/Shaun peut-il durer ?

L'une des grosses évolutions est évidemment le baiser de Shaun et Lea qui semblent donc maintenant en couple. Une chose qui va avoir une conséquence : on a appris que Jasika Nicole qui joue Carly va quitter la série. Logique. Mais le couple Shaun/Lea peut-il vraiment durer dans Good Doctor ? David Shore, le créateur de la série médicale, a confié que c'était à voir mais que cette avancée dans leur relation était prévue depuis longtemps. "Nous voulions qu'ils soient ensemble (...) Nous voulions qu'il y ait quelque chose qui fasse ouvrir les yeux de Lea pour qu'elle change d'avis et reconnaisse qu'elle avait tort au sujet de Shaun" a-t-il expliqué à TVLine.

Park va-t-il quitter la série ?

Si vous êtes fan de Park, son envie de se rapprocher de sa famille vous a peut-être inquiété. Pas de panique cela dit : Will Yun Lee ne devrait pas quitter la série. "Nous ne voulons pas le perdre" a assuré le créateur de Good Doctor. Va-t-il changer d'avis ? Ou bien aurons-nous droit à une intrigue divisée ? Réponse en septembre (oui, c'est long !).

Claire et Lim plus proches

La mort tragique de Melendez devrait avoir un effet surprenant sur Lim (Christina Chang) et Claire. Comme le laissait penser l'une des dernières scènes du final, elles vont se rapprocher. "C'est une chose que j'ai hâte d'explorer." a expliqué David Shore qui ajoute être très excité à l'idée d'une possible amitié entre les deux médecins.

Des changements pour Reznick

Dans l'épisode précédent le final, Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) a décidé d'opérer alors qu'elle venait elle-même de subir une opération des mains. Une chose qui pourrait avoir mis un terme à sa carrière de chirurgienne si on en croit Andrews (Hill Harper). "Il va y avoir des changements pour elle. (...) Je ne pense pas qu'elle va partir mais il y aura des changements par rapport à ce qu'elle a vécu" a expliqué le créateur de la série à Deadline.

Plus de responsabilités pour Shaun

Enfin, on apprend que cette saison 4 de Good Doctor pourrait être celle des responsabilités pour Shaun. "Nous allons le mettre dans un rôle de supervision dans la saison 4 et on verra comment il fait face à ce challenge" déclare David Shore. Tout un programme !