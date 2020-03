Good Doctor saison 3 : un médecin meurt dans le final, son interprète réagit

L'épisode de la semaine passée ne laissait que peu de doute à ce sujet et ça c'est tristement vérifié ce lundi 30 mars : Neil Melendez est mort lors du final de la saison 3 de The Good Doctor. Et le plus tragique dans ce décès, c'est qu'il s'est fait en douceur.

Neil Melendez est mort

En effet, Neil Melendez n'est pas mort sur le chemin qui l'amenait à l'hôpital. Au contraire, à la surprise de Claire, il allait même extrêmement bien, comme l'a ensuite confirmé une IRM cérébrale. Malheureusement, alors que l'on commençait enfin à espérer une happy ending, les scénaristes ont sorti la pire carte possible : celle de la blessure interne.

Oui, durant l'accident quelque chose s'est brisé à l'intérieur du médecin et, après une opération en urgence, il a été découvert qu'il s'agissait... d'une rupture de l'intestin. De fait, ses collègues n'ont rien pu faire si ce n'est le recoudre et lui annoncer à son réveil qu'un choc toxique s'était mis en place et que l'afflux de bactéries allait progressivement ronger son corps et le tuer...

Des adieux déchirants

Aussi, les dernières heures du personnage de Nicholas Gonzalez se sont déroulées entre douceur (aucune douleur) et larmes à travers différents adieux déchirants. Lim a regretté d'avoir gâché du temps à cause de leur rupture, Glassman lui a rendu un joli hommage, "Tu es le meilleur docteur avec qui j'ai travaillé. J'ai hâte que l'on se boive ce scotch" et Claire lui a révélé détester son tatouage puis dit "Je t'aime". Une déclaration à laquelle Neil lui a répondu avant de la prendre dans ses bras pour ses dernières minutes/heures.

Un départ à la fois beau et déchirant qui ne restera pas sans conséquences l'an prochain. Et pour cause, la mort de Neil s'est faite ici dans l'indifférence - tout le monde était occupé ailleurs à la suite du tremblement de terre, ce qui nous laisse imaginer un début de saison 4 aussi fort et puissant quand la nouvelle se sera répandue.

Nicholas Gonzalez satisfait par ce départ

A noter que Nicholas Gonzalez est revenu sur ce départ dans une interview accordée à TVLine. Si le comédien a confirmé qu'il ne s'agissait pas de sa volonté de partir, "C'était une décision créative", il a également confirmé être le premier à l'accepter. "Cette idée est venue au bon moment (...) Il vient toujours un temps où vous sentez que c'est le moment de partir et d'avancer et j'ai le sentiment que je quitte The Good Doctor à une période idéale pour la série" a-t-il notamment précisé.

Concernant les derniers instants de son personnage, Nicholas Gonzalez s'est également montré très satisfait. Même s'il a affirmé, "La première fois que j'ai lu le scénario c'était difficile, j'avais l'impression que ce n'était jamais assez bon. J'avais la sentiment que ça ne serait jamais assez bien ou approprié car cette mort arrive un peu tôt", l'interprète de Neil Melendez a rendu hommage au travail des auteurs. "C'était très important pour moi que la relation avec le Dr. Lim soit honorée. Je savais ce qui allait se passer avec Melendez et Claire, mais je devais m'assurer que sa relation avec Lim ne passe pas au second plan. On avait besoin de ressentir la véracité de celle-ci."