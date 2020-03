Good Doctor saison 3 : "vous allez pleurer", final mortel à venir, tout va changer pour les médecins

Un final qui va vous faire pleurer

C'est ce lundi 23 mars que ABC diffusera aux USA la première partie du double-épisode final de la saison 3 de The Good Doctor. Une conclusion très attendue et redoutée des fans, puisque celle-ci verra - au minimum - l'un des personnages principaux de la série mourir à la suite d'une terrible catastrophe naturelle (un tremblement de terre va frapper San Jose).

A l'heure actuelle, le nom de la future victime n'a pas encore filtré. Néanmoins, David Shore - le créateur, a profité d'une interview accordée à EW pour teaser ce qui nous attend. Pour faire simple, préparez vos mouchoirs : "C'est réellement un double épisode incroyablement intense. On joue clairement sur l'émotion. Nous sommes une série dramatique et on va vous faire pleurer, mais également sourire".

Un face-à-face avec la mort qui aura des conséquences

Et afin de bien nous mettre dans l'ambiance, David Shore a mis en parallèle ce final avec l'épisode 'Three Stories' (saison 1) de Dr House, son autre série : "C'est un peu prétentieux de s'auto-citer, mais l'un de mes moments préférés dans House, c'était cette réplique sur comment le face-à-face avec la mort répond à la question de ce pour quoi on est prêt à mentir ou pour quoi on est prêt à mourir".

Tandis que de nombreux personnages cultes de la série verront l'épée de Damoclès pointer au-dessus d'eux cette semaine, David Shore a confié, "C'est vraiment de ça dont il s'agit dans cet épisode. Tous nos docteurs affrontent la mortalité de façon quotidienne avec leurs patients. Dans cet épisode, cela va devenir un peu plus personnel pour certains d'entre eux".

Bien évidemment, le papa de The Good Doctor n'a pas cité de nom, ni expliqué comment, mais il a confié que cette fin de saison verra "les priorités de chacun se recentrer". Autrement dit, la catastrophe de cet épisode aura de longues conséquences sur l'avenir de tout le monde en saison 4...