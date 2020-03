Good Doctor saison 3 : catastrophe à l'hôpital dans le final, "tout le monde ne survivra pas"

Good Doctor profitera de son final de saison 3 pour s'inspirer de Grey's Anatomy. Tandis que la série médicale portée par Ellen Pompeo est une habituée des scénarios catastrophes aussi improbables que WTF (entre un patient avec une bombe dans le corps, un accident de bateau ou de train, une prise d'otage à l'hôpital ou encore différentes tempêtes, on n'a jamais vu autant de malchance s'abattre au même endroit), la fiction portée par Freddie Highmore aura elle aussi le droit à sa propre intrigue mouvementée.

Catastrophe mortelle dans le final

Imaginé en deux épisodes, ce final verra ainsi "la ville de San Jose être victime d'un tremblement de terre massif qui va plonger l'équipe du St Bonaventure Hospital en alerte alors qu'elle tentera d'évaluer les dommages et sauver les autres." Et l'hôpital ne sera évidemment pas le seul bâtiment touché par le tremblement de terre, le synopsis précise aussi, "De leur côté, le Dr. Neil Melendez et Dr. Aaron Glassman seront à un gala de charité quand leurs vies seront menacées par la catastrophe".

Oui, vous avez bien lu, ce final de saison 3 ne sera pas sans conséquences. Dans un court teaser mis en ligne, on y apprend tristement que "tout le monde ne survivra pas". Et en même temps que cette affirmation s'affiche, ce sont les visages de Shaun, Melendez, Glassman, Alex, Lim et Claire qui défilent à l'écran. Et on ne sait pas pourquoi, mais alors qu'il a déjà trompé la mort une fois et au regard de sa relation personnelle avec Shaun, on imagine très bien Glassman être la victime. Cela bouleverserait toute la dynamique de l'hôpital et obligerait les personnages à évoluer...