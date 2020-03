Grey's Anatomy saison 16 : une fin nulle pour Alex ? Ellen Pompeo pas d'accord avec les fans

C'est officiel, Alex Karev a quitté le Grey-Sloan Memorial Hospital. Lors de l'épisode 16 de la saison 16 de Grey's Anatomy diffusé ce jeudi 5 mars sur ABC aux USA, les scénaristes ont mis en scène sa nouvelle vie suite au départ de Justin Chambers, son interprète. Problème, l'intrigue imaginée par les auteurs n'a pas du tout fait plaisir aux fans.

Les fans en colère contre la fin réservée à Alex

Alors même qu'Alex vivait une belle relation avec Jo, il a finalement décidé de tout quitter (Jo, son job, Seattle) pour... retourner vivre auprès d'Izzie, son ex, au Kansas. Oui, tandis que l'on pensait cette histoire ENFIN derrière lui, le médecin a récemment appris qu'il était le père de jumeaux. Or, en sachant cela, il lui était désormais impossible de ne pas vouloir s'impliquer dans leur vie.

Un twist scénaristique digne des pires soap-operas, qui a logiquement provoqué la colère de nombreux fans. Et quand on en voit certains déclarer qu'ils auraient préféré voir Alex mourir afin de ne pas ruiner son développement personnel entamé ces dernières années, on réalise à quel point ce départ est jugé catastrophique par les téléspectateurs.

Ellen Pompeo adore le départ d'Alex

Pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a une personne sur Terre qui est en paix avec cette fin. Et sans surprise, il s'agit d'Ellen Pompeo, l'une des rares survivantes de la série depuis ses débuts. Sur son compte Instagram, l'interprète de Meredith a ainsi tenu à mettre en avant le travail des auteurs pour avoir, selon elle, offert la meilleure conclusion possible au personnage qui, rappelons-le, aurait tout simplement pu décider de quitter l'hôpital mais rester à Seattle, comme c'est actuellement le cas pour April.

"Merci à notre trésor national Debbie Allen (réalisatrice) et à nos scénaristes pour avoir offert à Alex la meilleure des fins" a-t-elle notamment déclaré, avant d'ajouter plus loin, "Pour moi, personnellement, voir Karev revenir au tout début, c'était la meilleure des histoires. Ça a permis de rendre hommage à ces incroyables premières années et cet incroyable casting."

Des tensions en coulisses ?

Seule petite surprise dans tout ça, alors que l'actrice a passé son temps à remercier les fans, "vous êtes les fans les plus passionnés, loyaux. C'est grâce à vous que l'on fait de la grande télévision" ou l'équipe de la série, "on se lève et on célèbre les acteurs, scénaristes et cette fantastique équipe qui donnent vie à ce show chaque semaine, qu'importe les défis ou la fatigue", elle n'a jamais mentionné le nom de Justin Chambers. De là à penser qu'il y avait des tensions entre les deux qui pourraient expliquer ce départ... Ça ne serait pas la première fois dans la série.