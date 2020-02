Good Doctor saison 3 : une rupture dans l'épisode 15, une star de la série s'exprime

La saison 3 de Good Doctor est en pause sur TF1 mais continue du côté des Etats-Unis où l'épisode 15 a été diffusé ce lundi 17 février. Dans la suite de la série médicale, Shaun (Freddie Highmore) et Carly (Jasika Nicole) vont continuer leur relation amoureuse. Après un rapprochement avec Lea (Paige Spara) lors d'un voyage, Shaun va être forcé de déménager à la demande de Carly. Le couple va même passer à l'étape supérieure et faire l'amour pour la première fois. Si vous êtes fans du duo, on a malheureusement une mauvaise nouvelle pour vous.

Shaun et Carly, la rupture

Dans l'épisode 14 de la saison 3 de Good Doctor, on pouvait découvrir quelques doutes de la part de Carly puisque Shaun a demandé au docteur Glassman (Richard Schiff) de recevoir Lea pour un entretien d'embauche. Des tensions qui se sont accumulées dans l'épisode 15 : lors d'une soirée karaoké avec Lea, Carly s'est rendue compte qu'elle et Shaun avaient des sentiments l'un pour l'autre même s'ils n'en sont pas forcément conscients. La pathologiste a donc finalement décidé de rompre avec le médecin dans une scène déchirante.

Jasika Nicole "triste" de cette rupture

Dans une interview donnée à TVLine, Jasika Nicole a réagi à cette séparation et a expliqué avoir été très triste d'apprendre que Shaun et Carly allaient se séparer. "Je n'étais motivée pour rien. Je me sentais mal. Ça m'a pris plusieurs jour pour réaliser que c'est ce qu'on ressent dans une vraie rupture. Je suis en couple depuis tellement de temps que je ne sais plus trop ce que ça fait" a confié l'actrice. L'interprète de Carly explique cependant avoir été satisfaite de cette scène. "Ils l'ont écrite de façon très belle et c'est assez sympathique de savoir que ce n'est pas Shaun qui rompt avec Carly (...) Elle pouvait voir ce qui se passait et je me suis sentie fière d'elle." avoue la star.

Jasika Nicole n'est pas la seule à être triste de cette séparation : Freddie Highmore a lui aussi eu du mal à accepter la fin de l'histoire des deux personnages. "Freddie m'a dit : "Ça va me manquer". C'était une des choses les plus simples qu'il pouvait me dire mais ça voulait dire beaucoup... J'ai eu l'impression ne pas être la seule à trouver cette relation spéciale. Nous avons eu de la chance de la partager ensemble à l'écran" conclut l'actrice.