Good Doctor saison 4 : Carly Lever et Alex Park absents de la suite ? On a la réponse

Le dernier épisode de la saison 3 de The Good Doctor, diffusé ce lundi 30 mars sur ABC aux USA, n'a pas seulement été marqué par la mort d'un personnage emblématique de la série. David Shore, le créateur, l'a confirmé lors d'une interview accordée à TVLine, il a également permis aux scénaristes de tourner la page d'une grosse intrigue.

Carly quitte la série

Les dernières secondes de l'épisode ont en effet été marquées par un baiser entre Shaun et Lea, ce qui a ainsi ouvert la porte à une véritable histoire entre les deux et fermé celle avec Carly. Aussi, David Shore l'a logiquement dévoilé, l'héroïne incarnée par Jasika Nicole ne sera plus présente au casting de la saison 4.

Attention, cela ne veut pas dire qu'on ne la retrouvera plus jamais à l'écran, le papa de Good Doctor ayant déclaré, "J'aimerais vraiment la faire revenir à l'occasion. J'aime Jasika et j'adorerais la revoir dans la série", mais il l'a assuré, ça ne sera pas pour tout de suite et surtout, "ça ne sera pas dans les mêmes conditions".

Traduction : l'histoire Carly/Shaun n'est plus à l'ordre du jour et les retrouvailles ne sont pas la priorité des auteurs pour la suite.

Quel avenir pour Park ?

A noter que David Shore est également revenu sur le possible départ d'un autre personnage. Très marqué par la catastrophe qui a frappé la ville, Alex Park (Will Yun Lee) laissait entendre qu'il était prêt à tout quitter afin de se rapprocher de Mia et Kellan, sa femme et son fils. Doit-on alors craindre son absence en saison 4 ? A priori, la réponse est non.

Contrairement à ce que sous-entendait sa dernière scène, les scénaristes n'auraient finalement pas l'intention de se débarrasser de lui. "Pour répondre simplement, il n'est pas dans nos plans de le perdre" a révélé le créateur. Il l'a rappelé, sa discussion avec sa famille était simplement le reflet de son propre défi quotidien, "Ça a toujours été sa mission. Devoir gérer son engagement professionnel et son engagement familial. Un défi que l'on doit tous affronter, mais qui est encore plus dramatique quand vous sauvez des vies et que dans le même temps votre famille est à des centaines de kilomètres".

Une révélation étonnante qui interroge donc sur la nécessité d'une telle scène si rien ne semble parti pour changer dans la carrière du personnage...