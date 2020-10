Good Doctor saison 4 : un personnage qui a quitté la série fait son retour !

Dans quelques semaines, la saison 3 de Good Doctor se termine sur TF1 et on vous prévient, ça va faire mal avec la mort d'un personnage principal. Alors que la série va prendre une nouvelle pause en France, la saison 4 du show médical avec Freddie Highmore arrive aux Etats-Unis le 2 novembre prochain. Le premier épisode ne va pas seulement plonger Shaun Murphy et les médecins de l'hôpital St Bonaventure en pleine pandémie de coronavirus : un ancien personnage devrait aussi leur rendre visite.

Jessica Preston de retour

Présente dans la saison 1 de Good Doctor, Beau Garrett va reprendre son rôle de Jessica Preston dans l'épisode 1 de la saison 4 de la série (et peut-être même plus) ! Souvenez-vous, le personnage était la meilleure amie de la fille disparue du Dr Glassman (Richard Schiff) mais aussi l'ancienne petite-amie de Melendez (Nicholas Gonzalez). On ne sait pas exactement pourquoi Jessica fera son retour à l'hôpital mais il ne serait pas impossible que cela ait un lien avec la mort de son ex-compagnon : dans le final de la saison 3, Melendez est décédé des suites de blessures après un tremblement de terre.