Good Doctor saison 3 : Nicholas Gonzalez (Melendez) se confie sur les raisons de son départ

Pour son premier gros mort, Good Doctor n'a pas choisi n'importe qui. Dans le final de la saison 3, le Dr Neil Melendez (Nicholas Gonzalez) mourrait après avoir été victime de blessures internes suite au tremblement de terre. Une mort déchirante d'autant plus qu'il semblait se rapprocher de Claire (Antonia Thomas). Si vous avez été choqués, vous n'êtes pas les seuls : l'acteur a confié qu'il était lui même triste de quitter la série médicale et a dévoilé que ce départ était une décision créative et non pas une envie de sa part de faire ses adieux au show.

Le départ de Melendez ? Une "décision créative"

Après la diffusion de la mort de Melendez sur ABC aux Etats-Unis en mars dernier, de nombreux fans avaient partagé leur énervement et leur déception. Bien que la mort d'un personnage ait été teasée, peu de personnes pensaient qu'il s'agirait d'un personnage si crucial à l'intrigue. Interrogé par TVLine sur son départ, Nicholas Gonzalez avait d'ailleurs confirmé qu'il ne souhaitait pas quitter Good Doctor. "C'était une décision créative qui, d'une certaine façon, est arrivée à un bon moment (...) Il y a un moment où on ressent le besoin de changer et je trouve que je laisse Good Doctor à un beau moment" avait confié l'acteur.

Des déclarations qui avaient lancé certaines rumeurs sur les réseaux. Certains ont déduit que l'acteur avait été viré et des rumeurs de tensions entre l'interprète de Melendez et l'équipe de la série ont circulé. David Shore, créateur de Good Doctor, les avait d'ailleurs démenties dans une interview donnée à Deadline. "Ce n'était rien de personnel. Nick était fantastique ! (...) Nous voulions perdre un personnage qui nous ferait ressentir des choses, de la douleur et c'est un personnage avec lequel beaucoup d'autres sont en contact" avait-il expliqué. Le boss de la série avait aussi évoqué la décision controversée de tuer un personnage principal : "Quand on fait une série comme celle-ci, il faut se confronter à la mortalité. C'est ce que fait cette série. Il faut des choses négatives de temps en temps pour que cela reste honnête, que le public croie qu'il peut se passer des choses négatives."

Nicholas Gonzalez réagit à la mort de son personnage

Pour TVLine, l'acteur avait aussi évoqué sa réaction lors de la lecture du scénario et confié qu'il avait d'abord mal vécu la mort de Neil. "J'avais l'impression que rien n'était assez bien. Ça n'allait pas être un au revoir suffisant, je trouvais que c'était un peu tôt" avait confié la star. Autre regret ? "Je pense qu'il y avait encore beaucoup sur la table pour Neil et j'aimais vraiment le voir apprendre des choses, poursuivre ce chemin de perfection" avait-il déclaré.

En attendant de voir quelles conséquences la mort de Melendez aura sur la série, découvrez toutes les premières infos sur la saison 4 de Good Doctor.