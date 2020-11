Grey's Anatomy saison 17 : (SPOILER) de retour dans la suite, l'acteur fait une annonce

Ce mercredi, TF1 diffusait les deux derniers épisodes de la saison 16 de Grey's Anatomy (découvrez déjà toutes les infos sur la suite). Pour découvrir de nouveaux épisodes en France, il faudra patienter puisque la saison 17 vient tout juste de débuter aux Etats-Unis avec une surprise inattendue : le retour de Derek (Patrick Dempsey). Et l'acteur qui a quitté le show médical en 2015 lors de la saison 11 ne fera pas qu'une courte apparition : on sait qu'il sera présent encore 3 fois. On ignorait cependant comment seraient réparties ses apparitions... jusqu'à aujourd'hui !

"Je serai là pendant la saison"

Oui, vous avez bien lu, Derek Shepherd n'a pas dit son dernier mot dans Grey's Anatomy. Si le personnage va bien rester mort (en même temps, on est pas dans The Vampire Diaries...), Patrick Dempsey assure qu'il reviendra dans la série tout au long de la saison 17. Interrogé par Ellen DeGeneres au sujet de son grand retour et sur le nombre d'épisodes dans lesquels il sera présent, l'acteur a confié : "Je ne sais pas dans combien. Je sais que je serai là pendant la saison, il reviendra rendre visite". Les apparitions de l'acteur n'auront donc pas lieu uniquement en ce début de saison mais au fur et à mesure des épisodes.

Le retour de Derek ? Une idée d'Ellen Pompeo

Ce grand retour qui réjouit les fans était 100% inattendu puisque la série a réussi à garder le mystère sur la venue de Patrick Dempsey. C'est Krista Vernoff, la showrunner de Grey's Anatomy qui a eu l'idée de faire revenir un personnage. Mais pourquoi ? "C'est mon travail d'apporter de la joie, un échappatoire aux fans" avait-elle confié à Deadline. C'est ensuite Ellen Pompeo qui a eu l'idée de faire revenir l'acteur. C'est lors d'une balade avec Patrick Dempsey que l'actrice qui incarne Meredith Grey depuis les débuts de la série a eu cette idée de génie. "Je lui ai demandé s'il voudrait revenir cette saison. (...) Il y a tellement d'intrigues sombres et nous savions que ces retrouvailles apporteraient un petit rayon de lumière. Nous avions cette même idée au fond, de vouloir aider les gens, d'amener un sourire sur leurs visages. Il a adoré l'idée et on était très excités, on s'est éclaté à tourner" assure la star, toujours à Deadline. On peut lui dire merci !