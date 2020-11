Grey's Anatomy saison 17 : un grand retour, un départ... ce que l'on sait déjà

Le coronavirus au centre de l'intrigue

Comme This is Us ou Good Doctor, la Covid-19 s'invite aussi dans Grey's Anatomy et devrait d'ailleurs être au centre des épisodes. L'action de la saison 17 débute en avril 2020, soit en plein coeur de l'épidémie aux Etats-Unis. A l'origine, la showrunner n'était pas très chaude à l'idée d'intégrer la pandémie mondiale au scénario de la série mais ce sont des médecins consultants qui ont insisté pour que ce soit le cas.

Un rapprochement étonnant

On pensait avoir tout vu au rayon des couples surprenants dans Grey's Anatomy (on a encore un petit frisson de dégoût en pensant à Maggie et Jackson). Mais les scénaristes ont encore de quoi nous étonner, la preuve : dans l'épisode 1, Jo (Camilla Luddington) va demander à Jackson (Jesse Williams) de... coucher avec elle ! S'ils ne passeront finalement pas à l'acte, on n'est pas à l'abri de voir le duo revenir dans les épisodes à venir. On peut ramener Alex s'il vous plaît ?

Un départ et des personnages plus présents

Pour sa saison 17, Grey's Anatomy perd une actrice... enfin, presque. Stefania Spampinato, qui joue Carina, ne sera plus au casting de la série médicale mais rejoint le spin-off Station 19, ce qui ne l'empêchera pas de revenir au Grey Sloan (elle était présente dans les deux premiers épisodes). Malgré ce départ, on a des bonnes nouvelles : deux acteurs ont été promus réguliers, c'est-à-dire qu'ils seront encore plus présents. Il s'agit de Richard Flood aka Cormac Hayes et d'Anthony Hill, qui joue le Dr Winston Ndugu, un ancien collègue de Maggie (Kelly McCreary). Les deux personnages seront en couple dans la suite de la série.

Que va-t-il se passer pour Andrew ?

On avait laissé Andrew (Giacomo Gianniotti) au fond du trou. Victime de crises, Carina craignait qu'il ne soit atteint de la même maladie que leur père, la bipolarité, une chose ensuite confirmée dans un épisode de Station 19. La suite de Grey's Anatomy va évoquer l'état de santé d'Andrew et conclura même l'épisode sur le trafic d'être humains : dans la saison 16, il avait soupçonné une jeune fille d'en être victime mais personne ne l'avait pris au sérieux à cause de son obsession et de ses crises.

Quelle suite pour Teddy et Owen ?

A la fin de la saison 16, Owen (Kevin McKidd) découvrait via un message laissé par erreur sur son répondeur que Teddy (Kim Raver) avait couché avec Tom (Greg Germann) et il décidait d'annuler leur cérémonie de mariage. Le couple va-t-il survivre à cette tromperie ? C'est mal barré à en croire les premiers épisodes de la saison 17...

Le prénom du bébé d'Amelia et Link

Intrigue plus positive du dernier épisode de la seizième saison : Amelia (Caterina Scorsone) a donné naissance à son bébé avec Link (Chris Carmack), un petit garçon. Le prénom n'avait pas été dévoilé dans l'épisode. C'est dès l'épisode 1 de la saison 17 que nous découvrirons comment il s'appelle. Spoiler : si le prénom n'est pas Derek comme le pensaient des fans, il a été choisi comme deuxième prénom par les heureux parents.

Découvrez la bande-annonce de la saison 17 de Grey's Anatomy :