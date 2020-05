Grey's Anatomy saison 17 : une révélation sur l'état de santé de DeLuca dans Station 19

Si la saison 15 était celle de l'amour pour Andrew et Meredith dans Grey's Anatomy, la saison 16 était celle de la descente aux enfers pour le résident. Obsédé par la maladie d'une patiente, le chéri de Mer incarné par Giacomo Gianniotti a vécu une période compliquée et fait des crises flippantes. Dans la série médicale de Shonda Rhimes, sa soeur Carina (Stefania Spampinato) s'inquiétait pour sa santé puisque leur père que l'on a pu apercevoir dans un épisode, souffre d'une maladie mentale.

La maladie d'Andrew confirmée dans Station 19

On le sait, quatre épisodes de la saison 16 de Grey's Anatomy ont dû être supprimés suite à l'interruption du tournage à cause du Covid-19. Dans l'un d'eux, on devait avoir droit à la conclusion d'une intrigue sur DeLuca : dans l'épisode 18, il était persuadé qu'une ado était victime d'un trafic d'êtres humains. Personne ne le croyait mais c'était bien le cas et le médecin devait en avoir la preuve dans un épisode supprimé. Un épisode qui aurait peut-être mis fin au mystère sur son état de santé.

Dans l'épisode 15 de la saison 3 de Station 19 diffusé la semaine dernière aux Etats-Unis, Carina lâchait une phrase lourde de sens sur Andrew : "Mon père est bipolaire de type 1. Et mon cher petit frère en a hérité". Traduction : Andrew est bel et bien atteint de cette maladie, une chose qui n'avait pas explicitement été expliquée dans Grey's Anatomy. Reste à savoir si cette révélation se retrouvera finalement dans la saison 17. Krista Vernoff, la showrunner des deux séries, avait expliqué que plusieurs intrigues prévues seront réutilisées dans les épisodes attendus (si tout va bien) pour l'automne prochain.