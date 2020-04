Station 19 saison 3 : des morts, de nouveaux couples... ce que vous allez voir dans la suite

Deux morts pour le prix d'un

Le début de la saison 3 sera tragique. D'abord avec la mort de Ryan (Alberto Frezza) à la fin de l'épisode 2. De retour à Seattle, il va être victime d'une balle perdue après qu'un enfant ait tiré avec une arme. L'autre mort est Rigo. Le pompier va être victime d'une embolie pulmonaire après avoir eu un accident en pleine intervention.

Le point love

C'est un peu le chamboulement total côté coeur pour les personnages. A commencer par Jack (Grey Damon) et Maya. Cette dernière va rompre avec lui dès l'épisode 1. Jack va alors coucher avec la femme de Rigo et même un peu avec Andy. De son côté, Maya va trouver l'amour avec une médecin de Grey's Anatomy : Carina (Stefania Spampinato). Après s'être retapé son ex, Andy et Sullivan (Boris Kodjoe) vont (enfin !!) s'avouer leurs sentiments. Vic (Barrett Doss), elle, va être en couple avec Jackson Avery mais ça ne va malheureusement pas durer. De son côté, Travis (Jay Hayden) va entamer une relation avec Emmett, le petit nouveau de l'équipe.

Une grosse surprise pour Dean

La vie de Dean (Okieriete Onaodowan) va être complètement bouleversée. Son ex JJ va revenir dans sa vie et sera enceinte. Elle va accoucher puis abandonner sa fille et Dean. Et puisque ce n'était pas déjà assez galère, la famille de Dean va le déshériter. VDM jusqu'au bout...