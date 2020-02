Station 19 saison 3 : (SPOILER) mort dans l'épisode 3, l'acteur réagit, un retour possible ?

Le bonheur et la joie ne sont pas - pour l'instant - au programme de la saison 3 de Station 19, le spin-off de Grey's Anatomy. Non seulement Andy (Jaina Lee Ortiz) a découvert le retour de la maladie de son père mais en plus, elle a été rejetée par Sullivan (Boris Kodjoe). Vous pensiez que ça ne pouvez pas être pire ? Vous n'avez clairement pas l'imagination des scénaristes !

Ryan est mort

Eh oui, vous avez bien lu ! Après la mort déchirante de Ripley en saison 2, c'est Ryan, le policier et ex d'Andy qui jouait un rôle important dans les deux premières saisons, qui mourrait. Il a été victime d'une balle accidentelle tirée par un enfant et n'a pas pu être sauvé. L'épisode 3 de la saison 3 de Station 19 était centré sur ses funérailles avec de nombreux flashbacks sur sa relation avec Andy. Cette épreuve s'annonce évidemment difficile à surmonter pour la jeune femme.

La showrunner explique les raisons de cette mort et tease un retour

Interrogée par Entertainment Weekly, la showrunner de Station 19, Krista Vernoff, s'est confiée sur sa décision de tuer Ryan. Les raisons de cette mort ? Pouvoir explorer un nouveau côté du personnage d'Andy. "Depuis les deux premières saisons, j'ai eu une impulsion forte pour faire traverser des moments sombres à Andy et voir comment elle peut s'en sortir. J'ai l'impression qu'on a vu son côté positif et je suis intéressée par le côté sombre. C'était absolument traumatisant mais c'était le but. La vie est pleine de traumatismes et de pertes, de chagrins et voir ces personnages que nous aimons se relever et découvrir qui ils sont après ce genre de perte, pour moi, c'est très puissant." a-t-elle confié. Il n'est d'ailleurs pas impossible de revoir Ryan... via des flashbacks. "Nous avons des flashbacks à presque chaque épisode et je pourrais certainement y voir Ryan. Nous aimons Alberto. Son départ est une grosse perte" a-t-elle ajouté.

Alberto Frezza au courant depuis un moment

De son côté, Alberto Frezza qui jouait Ryan a confié à EW qu'il était au courant de son départ depuis un moment, plus précisément depuis la fin de la saison 2. "Krista Vernoff est devenue showrunner et elle m'a appelé quand elle a décidé de ce qu'elle allait faire. Elle m'a parlé de sa vision pour la saison 3 et m'a dit que c'est ce dont la saison avait besoin." s'est-il souvenu.