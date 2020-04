Grey's Anatomy saison 17 : Meredith/DeLuca, épisodes supprimés... les premières pistes sur la suite

A l'origine, la saison 16 de Grey's Anatomy devait contenir 25 épisodes mais c'est après le 21ème qu'elle s'arrête pour la pause estivale. La faute au Coronavirus qui a mis en pause la quasi-totalité des tournages à travers le monde. Pour son dernier épisode, la série nous a quand même laissés avec quelques questions. Alors, que va-t-on voir à la rentrée ?

Qui va gagner le coeur de Meredith ?

Dans l'une des dernières scènes, Hayes (Richard Flood) demandait à Meredith (Ellen Pompeo) si elle voulait boire un verre avec lui, chose qu'elle refusait mais pas sans lui dire de retenter sa chance plus tard. Un peu plus tard, la médecin consolait DeLuca (Giacomo Gianniotti). Alors, lequel des deux va-t-elle choisir ? "Il y a de l'espoir pour Meredith et DeLuca et je pense qu'il y a de l'espoir pour Meredith et Hayes" a expliqué Krista Vernoff, la showrunner, à Deadline. "Pour l'instant, je ne suis pas sûre de quel couple je soutiens et c'est une chose très excitante" a-t-elle ajouté. Traduction ? Le triangle amoureux sera bien de retour dans la suite !

Krista Vernoff lève le voile sur deux épisodes supprimés

L'autre intrigue forte du final concernait Teddy (Kim Raver) et Owen (Kevin McKidd). Ce dernier découvrait que Teddy le trompait avec Tom (Greg Germann) alors qu'ils devaient se marier. Il décidait donc d'annuler la cérémonie. Krista Vernoff a dévoilé que parmi les épisodes supprimés, on retrouvait un inédit qui devait expliquer pourquoi Teddy agit de cette façon depuis quelques épisodes. Elle n'est cependant pas certaine qu'il soit tourné durant la saison 17.

Idem pour une intrigue autour de DeLuca. Dans l'épisode 18, le résident était persuadé qu'une jeune ado était victime d'un trafic d'êtres humains mais personne ne le croyait ce qui menait à une scène émouvante où il craquait. La showrunner de Grey's Anatomy explique que la jeune ado (qui était bien victime d'un trafic) devait à l'origine revenir. Il n'est pas impossible que cette intrigue soit conclue dans la nouvelle saisons.

Quelle suite pour Richard et Catherine ?

Autre couple en danger, celui de Richard (James Pickens Jr) et Catherine (Debbie Allen). Krista Vernoff confie que rien n'est perdu pour ce couple. "La raison pour laquelle il faut avoir de l'espoir, c'est que Catherine a redécouvert son amour profond pour Richard quand elle a failli le perdre. Je pense que ça va lui permettre de s'excuser d'un façon que Richard pourra entendre" confie-t-elle, toujours à Deadline.

Bientôt la fin pour la série ?

La saison 17 de Grey's Anatomy sera-t-elle la dernière ? C'est ce que pensent certains fans. Et Krista Vernoff ? "Je ne planifierai pas la fin de Grey's Anatomy tant que Shonda Rhimes, Ellen Pompeo et ABC me disent que c'est le moment. La vérité c'est que ces conversations seraient peut-être en cours si nous ne faisions pas face à une pandémie mais chacun est chez soi et j'imagine qu'on en parlera d'ici un mois ou deux" a-t-elle déclaré.