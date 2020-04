Grey's Anatomy saison 16 : Richard, une rupture... 4 moments forts à retenir du final

Depuis deux épisodes, les fans de Grey's Anatomy étaient en panique sur l'état de santé de Richard (James Pickens Jr). Lors d'une conférence, ce dernier a perdu pied et semblait souffrir d'amnésie mais aussi d'hallucinations et de troubles de la mémoire. De quoi craindre la mort du chirurgien présent depuis les débuts de la série. Alors, comment s'est terminée cette intrigue ?

Le diagnostic de Richard

Pas de façon tragique et c'est déjà une bonne nouvelle ! Dans l'épisode 21 de la saison 16 de Grey's Anatomy, les médecins ont de nouveau tenté de découvrir de quoi souffrait Richard. Si certains penchaient vers la maladie d'Alzheimer, c'est finalement Andrew (Giacomo Gianniotti) qui a sauvé la mise ! Alors que Meredith (Ellen Pompeo) pensait que Richard souffrait d'une maladie dégénérative, le résident découvrait la vraie raison de l'état du médecin : sa prothèse à la hanche, faite de cobalt, était en train de se détériorer ce qui causait ses symptômes. Après l'opération, tout est donc rentré dans l'ordre. Sauf pour la vie personnelle de Richard. Catherine (Debbie Allen) pensait que cette épreuve allait pouvoir les rapprocher mais Richard la rejetait.

Un nouveau bébé

Et un nouveau bébé est arrivé au Grey Sloane Memorial. Après ses fausses contractions dans l'épisode 20, Amelia (Caterina Scorsone) a donné naissance à son fils. Link (Chris Carmack) n'a pas pu assister à la naissance car il a opéré Richard mais Bailey (Chandra Wilson) a aidé son amie, malgré la douleur ressentie suite à sa fausse couche. Le prénom du bébé n'a pas été dévoilé.

Owen lâche Teddy

Depuis quelques épisodes, on avait droit à un triangle amoureux entre Teddy (Kim Raver), Owen (Kevin McKidd) et Koracick (Greg Germann). Et ça s'est plutôt mal terminé : alors que Teddy et Owen étaient censés se marier, la médecin a recouché avec son ex. Et par la magie de la malchance (on ne voit pas d'autre explication), elle a appelé par erreur Owen en plein acte alors que ce dernier était en train d'opérer. En écoutant son message un peu plus tard, Owen a donc découvert que Teddy le trompait et a demandé à sa mère de désinviter les personnes qui devaient être présente pour leur union, sans donner d'explications à Teddy.

Un nouveau triangle amoureux

On termine avec un nouveau triangle amoureux et celui-ci va faire plaisir à certains ! A la fin de l'épisode, Cormac Hayes (Richard Flood) invitait Meredith à boire un verre. Cette dernière n'était pas disponible mais lui demandait de la réinviter un autre jour. Alors Meredith va-t-elle se rapprocher de Hayes ou de DeLuca ? Il faudra attendre la saison 17, déjà commandée, pour le savoir. Oui, ça va être loooong.