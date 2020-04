Grey's Anatomy saison 16 : qui est Richard Flood aka Cormac Hayes, le remplaçant d'Alex ?

La semaine dernière, les téléspectateurs de Grey's Anatomy assistaient à la dernière scène avec Alex Karev. Justin Chambers ayant décidé de quitter la série par surprise au début de l'année 2020, le personnage ne reviendra pas dans la suite mais fera ses adieux avec un épisode spécial, le 16ème de la saison. En attendant, l'hôpital accueille un tout nouveau médecin qui ne va pas passer inaperçu.

Cormac Hayes débarque pour remplacer Alex

Ce nouveau médecin s'appelle Cormac Hayes. Il a un lien avec Cristina (Sandra Oh) qu'il connaît bien puisqu'il a travaillé avec elle. Encore mieux : c'est elle qui l'a fait venir à Seattle comme elle va le révéler à Meredith (Ellen Pompeo) par texto. Un coup de pouce pour pimenter la vie amoureuse de la chirurgienne ? Dans la suite de la série, la relation entre Mer et Andrew (Giacomo Gianniotti) va battre de l'aile et on peut dire qu'elle va bien s'entendre avec Cormac Hayes. Il faut dire qu'ils sont assez similaires en raison de leurs histoires personnelles : Hayes est père de deux enfants adolescents et veuf, sa femme étant décédée d'une maladie.