Grey's Anatomy saison 16 : 10 moments inoubliables d'Alex pour son départ

Après Cristina (Sandra Oh), Derek (Patrick Dempsey) ou plus récemment April (Sarah Drew) et Arizona (Jessica Capshaw), les fans de Grey's Anatomy doivent faire face à de nouveaux adieux déchirants. Dans l'épisode 8 de la saison 16, diffusé à partir de 21h55 sur TF1 ce mercredi, nous verrons Alex Karev pour la toute dernière fois. Les raisons du départ du personnage ne seront expliqués que plus tard (vous pouvez déjà en savoir plus si vous avez la flemme d'attendre) mais le médecin ne fera plus d'apparition physique à l'écran dans la suite de Grey's Anatomy. En 16 saisons, on en a vécu des moments forts avec lui. Retour sur 10 intrigues fortes qui nous ont fait aimer le personnage incarné par Justin Chambers.

1. Quand il a soutenu Izzie après la mort de Denny

Au fil des saisons, Grey's Anatomy nous a réservé de nombreux moments forts et déchirants. L'accident d'avion ou bien la fusillade à l'hôpital par exemple. Mais l'une des intrigues les plus bouleversantes du début de la série est évidemment celle centrée sur Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan). Impossible d'oublier l'une des ultimes scènes de l'épisode 24 de la saison 2 dans laquelle Alex soutient Izzie après la mort de l'homme qu'elle aime. On en a encore des frissons !