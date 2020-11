Grey's Anatomy saison 17 : (SPOILER) juste de passage ou de retour dans la suite ?

Alors qu'on se remet à peine du départ d'Alex Karev (Justin Chambers) dans la saison 16 de Grey's Anatomy, la série médicale créée par Shonda Rhimes a choqué tout le monde avec la diffusion aux Etats-Unis des deux premiers épisodes de la saison 17 : à la toute fin, exténuée face à la crise du coronavirus, Meredith (Ellen Pompeo) était retrouvée inconsciente sur le parking du Grey Sloan Memorial. Mais dans l'ultime scène qui était une sorte de rêve ou de vision, on voyait apparaître... Derek ! Eh oui, Patrick Dempsey a fait son retour sur le tournage. Un retour court mais qui a enchanté les fans.

Patrick Dempsey va-t-il revenir dans la suite de Grey's Anatomy ?

La question que tout le monde se pose est donc de savoir si Patrick Dempsey reprendra son rôle de Derek dans la suite de la saison 17 de Grey's Anatomy. On le rappelle pour ceux qui auraient un gros trou de mémoire, le médecin est mort dans la saison 11 et ce retour ne pourra pas se faire parmi les vivants... ce qui n'empêchera pas le personnage de faire de nouvelles apparitions ! Grâce à la bande-annonce de l'épisode 3, qui sera diffusé ce jeudi aux US (à voir ci-dessous), on peut découvrir que Mer sera hospitalisée et voir une autre courte apparition de Derek.

Dans une interview, la showrunner Krista Vernoff a de son côté assuré que Patrick Dempsey a tourné plusieurs scènes. Expliquant qu'il ne s'agit pas que d'un simple cameo, elle a précisé au Los Angeles Times que Derek fera trois autres apparitions, sans pour autant indiquer pour combien d'épisodes il sera présent.