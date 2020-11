Grey's Anatomy saison 16 : pourquoi Justin Chambers a-t-il quitté la série ?

L'annonce a pris tout le monde de court : le 10 janvier dernier (quand on y pense, c'était encore un signe que l'année 2020 allait être bien pourrie...), Justin Chambers annonçait son départ de Grey's Anatomy où il jouait Alex Karev depuis le premier épisode. Un départ soudain puisque la dernière apparition du personnage avait déjà été diffusée. La série a donc pris le temps de préparer des explications sur la fin de l'histoire du médecin.

Un départ pour "diversifier" ses rôles

Officiellement, Justin Chambers a décidé de quitter Grey's Anatomy pour des raisons professionnelles, afin de se consacrer à d'autres rôles (c'est vrai que 15 ans après, il est temps d'y penser...). Lors de l'annonce de son départ, l'acteur avait écrit sur les réseaux sociaux : "Depuis un moment, j'ai l'espoir de diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Et, alors que je vais avoir 50 ans et suis béni par ma femme remarquable et nos merveilleux cinq enfants, c'est à présent le moment."

L'acteur en rehab à cause de stress et de dépression ?

Mais ça ne serait pas la seule raison. Selon Page Six, l'acteur aurait intégré un centre de repos avant même l'annonce de son départ de la série. La raison ? L'aider à gérer son stress suite à des tensions dans les coulisses de la série. Pour se faire, il aurait choisi un centre de repos déjà fréquenté par le passé par Selena Gomez ou Kit Harington. "Il a été vu dans la clinique ces dernières semaines, il était sympathique mais très maigre" confiait une source à la page people. L'acteur aurait aussi été traité pour une dépression. Depuis son départ de Grey's Anatomy, l'acteur s'est fait très discret et n'a jamais commenté ces rumeurs.