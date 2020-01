Grey's Anatomy saison 16 : voilà ce qu'Alex Karev (Justin Chambers) fait dans sa dernière scène

Le dernier épisode avec Justin Chambers a été diffusé

Contre toute attente, Justin Chambers qui incarne Alex Karev depuis la toute première saison de Grey's Anatomy, a annoncé son départ de la célèbre série médicale. Au bout de 15 ans et de 16 saisons, l'acteur américain de bientôt 50 ans quitte le show créé par Shonda Rhimes. C'est dans un communiqué de presse que le comédien a fait cette énorme révélation qui a choqué les fans. Il rejoint ainsi la longue liste des acteurs étant partis comme T.R. Knight (George O'Malley), Sandra Oh (Cristina Yang), Patrick Dempsey (Derek Shepherd) ou encore Katherine Heigl (Izzie Stevens).

Et le dernier épisode dans lequel apparaît Justin Chambers a déjà été diffusé le 14 novembre 2019 sur ABC aux Etats-Unis. Il s'agit du 350ème épisode de Grey's Anatomy, soit l'épisode 8 de la saison 16. Alex Karev part et se fait remplacé par le docteur Cormac Hayes, interprété par Richard Flood (que vous avez pu voir dans les séries Shameless, Crossing Lines ou encore Red Rock), qui devient alors le nouveau chef de service pédiatrique du Grey Sloan Memorial Hospital.

Quant au prochain épisode de Grey's Anatomy saison 16, il sera diffusé le 23 janvier 2020 sur ABC.

Voilà comment part Alex Karev

Mais que se passe-t-il dans le dernier épisode de Justin Chambers dans le show ? Attention spoilers ! Alex Karev va aider Meredith Grey (Ellen Pompeo) à récupérer sa licence de médecine. Après le scandale de fraude à l'assurance, l'héroïne doit en effet passer devant la commission médicale. Celui qui avait vécu une courte mais intense histoire d'amour avec Izzie va même lire des lettres de recommandation de plusieurs ex médecins ayant cotoyés Meredith, comme par exemple Cristina Yang, Callie Torres et Addison Montgomery.

Grâce à lui et à des anciens patients, la star de Grey's Anatomy retrouve finalement son droit d'exercer. Une bonne nouvelle que fêtent ses amis et collègues ! C'est alors qu'Alex doit partir pour aller voir sa mère malade. Une fin toute en discrétion donc, qui ne risque pas de beaucoup plaire à ses fans, qui s'attendent à une ultime scène digne de son personnage qui a marqué le show par son caractère et sa longévité.