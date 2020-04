Riverdale saison 4 : trois épisodes supprimés et une saison plus courte à cause du Coronavirus

Le confinement imposé dans de nombreux pays pour éviter la propagation du Covid-19 a poussé de nombreux studios à mettre en pause les tournages. Face à cette situation sans précédent, de très nombreuses séries ont dû revoir leurs plans et décidé d'écouter les saisons en cours. C'est le cas de Grey's Anatomy, Supergirl ou encore Empire. Il y a quelques jours, un scénariste de Riverdale confiait que la saison 4 de la série allait être raccourcie. La CW vient d'officialiser l'info.

Trois épisodes supprimés

Comme le dévoilait Ted Sullivan, la production de Riverdale a décidé de supprimer trois épisodes de la saison 4. Le tournage qui se déroule à Vancouver ne pourra pas reprendre rapidement et il est donc logique que la série se termine plus tôt que prévu afin de pouvoir assurer le bien-être des membres de l'équipe. Alors que la quatrième saison devait compter 22 épisodes, elle n'en aura finalement que 19.

Le final sera disponible le...

En plus d'annoncer la suppression de ces épisodes, la CW a également dévoilé la date de diffusion du final de la saison 4 de Riverdale. Cet ultime épisode sera diffusé le 6 mai aux Etats-Unis et donc le 7 mai sur Netflix en France. Comme pour l'épisode 17 lancé la semaine dernière, il ne sera disponible qu'en VOST pour garantir la sécurité des équipes de doublage. L'épisode 19 intitulé Killing Mr Honey a été réalisé par Mädchen Amick (Alice). On imagine que nos ados n'auront donc pas terminé le lycée à l'issue de cette saison 4 qui, selon les rumeurs, devait à l'origine inclure un gros saut dans le temps.