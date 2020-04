Empire saison 6 : pas de vraie fin pour la série à cause du coronavirus ? Les créateurs réagissent

Pas de fin pour Empire ?

Comme de nombreuses autres séries, Empire a été contrainte de stopper son tournage face à l'épidémie de Covid-19. Le problème, c'est que la saison 6 en question était censée être la dernière de la fiction portée par Taraji P. Henson et Terrence Howard, et que la Fox a récemment annoncé que l'épisode 18 servira de final, alors même qu'il restait encore deux épisodes à tourner.

Autrement dit, le dernier épisode qui sera diffusé le 21 avril prochain aux USA, ne sera pas la véritable conclusion imaginée par les créateurs, ce qui signifie de nombreuses intrigues / questions pourraient donc rester sans réponses. De quoi frustrer de nombreux fans, mais également Lee Daniels et Danny Strong, les co-créateurs.

Les créateurs veulent y croire

Ainsi, Strong a profité d'un communiqué pour rappeler que l'épisode 18 ne sera pas la véritable fin prévue, "Nous avions planifié une fin que nous aimions tous", puis il a lancé un appel à un potentiel sauveur, "Avec de la chance, un jour nous aurons la possibilité de la filmer et d'offrir à la série une bonne conclusion. On espère que ce n'est pas la fin".

Même son de cloche du côté de son partenaire, qui a notamment précisé, "Je pense qu'il y a encore plus de choses à faire avec ces personnages", avant d'ajouter, "J'ai le coeur brisé à l'idée de ne pas pouvoir tourner le final que nous voulions. En tout cas, pas pour l'instant. Mais vous savez ce qu'on dit à la télé ? A suivre".

Deux déclarations inutiles ? Au contraire, il pourrait s'agir de coups de pression très bien pensés. On le sait, la Fox avait prévu de produire et diffuser un spin-off de Empire dès la rentrée prochaine. Or, si la chaîne ne respecte pas la série d'origine, on voit mal les créateurs poursuivre cette collaboration. Aussi, on peut imaginer que ces communiqués ont pour objectif de faire passer ce message : soit la Fox sort le porte-monnaie pour produire la vraie fin d'Empire, soit le duo s'en ira ailleurs avec ses idées.