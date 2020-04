Empire saison 6 : la série n'aura pas de fin, la Fox supprime les 2 derniers épisodes

On aimerait vous dire qu'il s'agit d'un mauvais poisson d'avril, mais l'information vient de Deadline, un média américain réputé par son sérieux : Empire n'aura pas de véritable fin. Ou plutôt, la série portée par Taraji P. Henson et Terrance Howard aura le droit à une conclusion bricolée à la va-vite.

Problème de post-production pour Empire

La raison ? Comme c'est le cas pour de nombreuses séries (Grey's Anatomy récemment), le confinement imposé face à l'épidémie de Covid-19 a empêché l'équipe créative d'Empire de terminer la post-production des deux épisodes qui lui restaient encore en stock et qui comptaient pour la saison 6, actuellement diffusée sur la Fox aux USA.

Le problème, c'est que la chaîne américaine ne semble pas prête à accorder à la série un autre créneau plus tard dans l'année afin de diffuser les épisodes 19 et 20 en question - à l'inverse de ce que comptent faire la CW avec Supernatural ou AMC avec The Walking Dead, et ce alors même que la saison 6 a pourtant depuis longtemps été annoncée comme la dernière.

Une nouvelle fin bricolée en urgence

Par conséquent, comme le révèle tristement Deadline aujourd'hui, "le dernier épisode intégralement monté avant la suspension de la production est l'épisode 18, qui est programmé pour le 21 avril, est désormais prévu comme celui qui conclura Empire. Pour aider à créer un semblant de véritable fin, on nous a dit que ce final sera composé de quelques images de l'épisodes 19, qui était à mi-chemin dans sa post-production."

Et pour bien nous faire comprendre que la Fox n'a aucune intention de sortir de l'argent pour corriger la situation une fois le confinement passé, ne serait-ce que pour les DVD/blu-ray, le site a ensuite précisé : "Le véritable final de la série, l'épisode 20, ne verra donc jamais le jour".

Un manque de respect envers les fans de la part de la Fox, qui pourrait lui coûter très cher. On le sait, la chaîne était intéressée à l'idée de lancer un spin-off centré sur Cookie Lyon. Or, avec un tel mépris envers Empire, on a du mal à voir les fans ne rien dire et revenir gentiment sur la chaîne au moment de sa diffusion...