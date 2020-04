Supergirl saison 5 : Lex Luthor a été sauvé grâce... au coronavirus

Supergirl vaincue par le coronavirus

Alors que le Covid-19 s'amuse déjà à repousser les dates de sortie des nouveaux films de super-héros, voilà que le coronavirus profite également de son épidémie pour venir en aide... aux super-vilains. C'est en tout cas ce que vient de sous-entendre Jon Cryer, l'interprète de Lex Luthor dans la série Supergirl.

A l'occasion d'une interview accordée à PeopleTV, le comédien a rappelé que le confinement imposé face à cette pandémie a empêché l'équipe créative de tourner le final de la saison 5. Or, puisque le dernier épisode ne pourra donc pas être tourné, les scénaristes n'ont désormais pas d'autres choix que de changer leurs plans : "On avait tourné quelques scènes du dernier épisode et [l'équipe] va utiliser certaines de ces séquences, mais elle va surtout réécrire tout un tas de nouveaux trucs autour".

Le destin de Lex Luthor changé à la dernière minute

Et visiblement, c'est Lex Luthor qui devrait bénéficier positivement de cette réécriture improvisée. Jon Cryer l'a précisé, devant cette situation inédite et inattendue, la suite de la série va en effet prendre une nouvelle direction très excitante pour le frère de Lena : "C'est intéressant parce que la façon dont mon personnage voyait ses plans être contrariés n'existe plus maintenant. J'ai réalisé 'Quoi ? Je ne perds plus ? Attendez... mais j'adore ça !'"

Oui, le Covid-19 va bien permettre à Lex Luthor de s'en sortir cette année. Et à en croire Jon Cryer, ça pourrait changer beaucoup de choses dans son état d'esprit : "Super-vilains, savourons notre chance de ne plus être vaincus à tout moment !" Courage Kara !