The Batman, Shazam! 2, The Flash... les dates de sortie repoussées à cause du coronavirus

Batman aura du retard

Vous aviez hâte de découvrir la performance de Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne ? Vous étiez intrigué par l'approche de Matt Reeves pour mettre en scène les nouvelles aventures de Batman ? Mauvaise nouvelle, il faudra vous montrer patient avant d'en découvrir le résultat au cinéma.

Warner Bros vient de l'annoncer, suite à l'arrêt du tournage imposé pour lutter contre le Covid-19, la production du film a logiquement pris du retard, ce qui l'oblige désormais à décaler sa sortie dans les salles obscures. De fait, ce n'est plus en juin 2021 que The Batman débarquera au cinéma, mais le 1er octobre 2021. Un report frustrant mais également à prendre avec des pincettes. Après tout, cette date est la plus optimiste, tout dépendra réellement de la période de reprise du tournage et de l'état du monde dans un an et demi...

Warner Bros chamboule son planning

Et une mauvaise nouvelle n'arrivant jamais seule, Warner Bros a également confirmé que Shazam! 2 - dont le tournage devait initialement débuter cet été, verra sa date de sortie être décalée de plusieurs mois. Ainsi, ce n'est plus en avril 2022 que cette suite sortira en salles, mais en novembre 2022. De quoi permettre aux équipes de souffler - elles ne seront pas obligées de se dépêcher pour récupérer le temps perdu en production, et nous poser une question : étant donné que Black Adam - le film porté par Dwayne Johnson, lié à cet univers, devait sortir 4 mois plus tôt (décembre 2021), faut-il déjà imaginer que sa sortie sera à son tour décalée ? A suivre...

Seul point positif à retenir des annonces de Warner Bros, le film The Flash porté par Ezra Miller devrait, à la surprise générale, sortir plus tôt que prévu. Après des années à voir son projet de film solo être repoussé, le super-héros devrait en effet débarquer au cinéma le 3 juin 2022 et non plus le 1er juillet 2022. On ne sait pas pourquoi, mais dans une telle période, on prend toutes les bonnes nouvelles avec plaisir !