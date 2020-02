The Batman : les premières images de Robert Pattinson dévoilées

Après Christian Bale et Ben Affleck, on apprenait fin mai dernier qu'un nouvel acteur aller se cacher derrière le masque de Batman : Robert Pattinson. Révélé dans Twilight, on retrouvait l'acteur dans Bel Ami, Cosmopolis, The Lost City of Z, High Life ou encore Le Roi. L'acteur de 33 ans va donc s'essayer au rôle de super-héros puisqu'il a été choisi par Warner Bros et DC pour jouer le rôle de Bruce Wayne dans le futur film de Matt Reeves, attendu pour le 23 juin 2021 au cinéma. Un choix controversé par les fans, qui attendaient avec impatience de voir à quoi ressemblerait Robert Pattinson en Batman.

Les premières images de Robert Pattinson en Batman dévoilées

Eh bien c'est désormais chose faite ! Alors que le tournage a débuté fin 2019, Matt Reeves a dévoilé ce jeudi 13 février 2020 un test caméra dans lequel on découvre progressivement le héros de DC Comics dans des images très sombres, sur une musique stressante signée Michael Giacchino. On découvre par la même occasion le nouveau logo, retravaillé. On a hâte de voir de nouvelles images !

On retrouvera également Zoe Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Riddler, Colin Farrell en Pengouin, John Turturro en parrain du crime Carmine Falcone, Jeffrey Wright en commissaire Gordon, Andy Serkis en Alfred.