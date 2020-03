Grey's Anatomy : la saison 16 plus courte que prévu, Kim Raver (Teddy) approuve la décision

Avec les tournages et la partie post-production suspendus face à l'épidémie liée au coronavirus, ABC a pris la décision d'écourter la saison 16 de Grey's Anatomy et donc de la conclure avec l'épisode 21 (attendu le 9 avril aux USA), soit 4 épisodes plus tôt que prévu.

Priorité à la réalité du monde

Une décision difficile à accepter pour de nombreux fans, mais que soutient parfaitement Kim Raver. L'interprète de Teddy l'a rappelé, l'important à l'heure actuelle n'est pas là, "On se doit d'être dans la réalité du moment partout sur Terre et de trouver la force de faire tout ce qui est bon pour préserver tout le monde". Mettre les équipes en danger pour seulement 4 épisodes aurait été idiot et particulièrement ironique, "parce qu'on est une série médicale !"

A ce sujet, la comédienne s'est montrée impressionnée par la gestion des producteurs face à cette crise. On l'a récemment appris, l'équipe n'a pas hésité à offrir son matériel aux véritables soignants dans le besoin, "J'étais vraiment heureuse de voir Shonda Rhimes [la créatrice] offrir tous nos masques et tenues d'hôpital. (...) Dans ces moments, j'ai vraiment le sentiment que c'est toujours le bon qui prend le dessus".

Grey's Anatomy reviendra

Concernant Grey's Anatomy, Kim Raver s'est montrée consciente de l'impact de la série sur les gens, "Elle possède une vraie famille [de fans]. J'espère qu'elle permet aux gens de ne pas se sentir trop seuls durant cette période compliquée". Aussi, elle l'a promis, cette fin précoce n'est que partie remise et la fiction sera de retour l'an prochain avec une saison 17, "on a encore beaucoup de magnifiques histoires à raconter". D'ici-là, il y a plus de 350 épisodes à revoir pour passer le temps !