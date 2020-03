Grey's Anatomy, The Good Doctor : les séries médicales se mobilisent contre le Coronavirus

C'est dans ces temps difficiles que l'on se rend compte de la solidarité. Alors que de nombreux pays ont imposé des mesures strictes de confinement afin de ralentir la propagation du covid-19 (coronavirus), les initiatives se multiplient pour aider les personnes les plus isolées (Disneyland Paris a redistribué plus de 15 tonnes de nourriture à des associations) mais aussi le personnel hospitalier, en première ligne. Les Français sont ainsi invités à applaudir tous les soirs à leur fenêtre afin de remercier et soutenir médecins, infirmier(e)s et aide-soignants.

Les séries médicales font dons de leurs équipements

De nombreux hôpitaux appellent aux dons, alors que les équipements manquent. Un appel entendu par les productions de plusieurs séries médicales, qui ont décidé de donner masques, gants et blouses qu'ils utilisent pour leurs tournages (interrompus) à des hôpitaux et casernes de pompiers qui en ont besoin. Krista Vernoff, la productrice de Grey's Anatomy, a ainsi annoncé dans The Wrap : "Nous faisons également don de nos stocks de robes et de gants. Nous sommes submergés de messages de remerciements de nos employés de santé pendant cette période incroyablement difficile, et en plus de nos dons, nous allons faire notre job pour les aider en restant chez nous." L'équipe de Station 19, spin off de Grey's Anatomy, a quant à elle fourni environ 300 masques de protection N95 aux pompiers de l'Etat canadien d'Ontario.

Grey's Anatomy, Station 19, The Good Doctor et The Resident

L'équipe de The Good Doctor a elle aussi donné à Vancouver des centaines de masques et blouses à Vancouver. L'hôpital Grady, à Atlanta, également eu la bonne surprise de recevoir des fournitures médicales offerts par l'équipe de The Resident : "À toute l'équipe de @theresidentonfox, merci pour ce don incroyablement généreux d'équipements de protection individuelle de votre studio, qui inclut des robes médicales, des masques, des gants et tout ce dont nos employés de santé ont besoin pour soigner correctement notre communauté pendant #COVID19.", a écrit Karen Law, rhumatologue à l'hôpital Grady, à Atlanta. "Ce type de soutien de la communauté est d'une grande importance pour nos soignants en première ligne qui font de nombreux sacrifices pour venir travailler dans nos hôpitaux et soigner notre communauté".