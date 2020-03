OnApplaudit : les Français se mobilisent pour soutenir le personnel soignant face au Coronavirus

Depuis ce mardi 17 mars 2020 midi, la France est à l'arrêt. Pendant au moins 15 jours, tous les citoyens sont appelés à rester au maximum chez eux et à ne sortir que pour les achats de première nécessité dans les commerces de proximité autorisés, pour aller chez le médecin, pour faire de l'exercice physique (mais uniquement à titre individuel), pour aider les personnes vulnérables à la condition de respecter les gestes barrières ou encore pour se rendre au travail si leur présence est indispensable. Car si de nombreux Français peuvent avoir recours au télé-travail, certains n'ont pas d'autre choix que de se déplacer.

#OnApplaudit pour soutenir le personnel soignant

C'est notamment le cas du personnel hospitalier, qui se retrouve débordé face au nombre de cas croissants de Coronavirus et qui, chaque jour, prend des risques en côtoyant de près le covid-19, malgré la pénurie d'équipement. Afin de les soutenir et de les remercier pour leur dévouement, les internautes ont lancé une initiative particulière intitulée #OnApplaudit, venue d'Espagne ou d'Italie. Tous les soirs, à 19h et 20h, les Français sont appelés à se mettre à leurs fenêtres ou sur leur balcon afin d'applaudir les médecins, infirmiers, infirmières et aides-soignants mobilisés.

Les Français au rendez-vous

Un mouvement déjà suivi par plusieurs Français en ce premier jour de confinement, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. De Paris à Ajaccio, en passant par les plus petites villes de France, ils ont été nombreux à avoir répondu présent. Une page Facebook a été spécialement créée pour l'événement. Surtout, on n'oublie pas que, la première chose à faire pour aider nos soignants, est de restez chez soi pour limiter la propagation du covid-19.