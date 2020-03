Disneyland Paris redistribue 15 tonnes de denrées alimentaires à des associations solidaires

Depuis le début de la crise sanitaire que le monde entier traverse à cause du covid-19 (Coronavirus), plusieurs élans de solidarité ont vu le jour. Outre les événements organisés pour remercier et soutenir les médecins, infirmiers, infirmières et aides soignants, en première ligne pour lutter contre la propagation du virus, de nombreuses personnes ont également tenu à faire des dons financiers pour aider le personnel soignant, mais aussi les scientifiques dans leurs recherches d'un vaccin.

Disneyland Paris redistribue 15 tonnes de denrées alimentaires

D'autres encore viennent en aide aux personnes les plus démunies. C'est le cas de Disneyland Paris qui, suite à la fermeture de ses parcs le dimanche 15 mars dernier, a décidé de redistribuer 15 tonnes de denrées alimentaires à des associations solidaires telles que les Restaurants du Coeur et le Secours populaire français. "Cette opération de donation de grande ampleur a été rendue possible grâce à la mobilisation des Cast Members, qui ont identifié, collecté et redistribué au plus vite ces produits frais : salades, fruits, produits laitiers, etc...", précise le communiqué.

Ce n'est pas la première fois que Disneyland Paris s'engage à aider la communauté locale tout en réduisant le gaspillage : tout au long de l'année, le groupe "collecte des déchets organiques issus de la préparation des repas dans l'ensemble de ses restaurants". Des initiatives que l'on ne peut qu'applaudir !