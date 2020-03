Disneyland ferme ses parcs, y compris à Paris, une décision très rare mais prudente

C'était prévisible. Alors que trois employés de Disneyland Paris (qui n'étaient pas en contact avec les visiteurs) ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 ces derniers jours, le parc prenait des mesures de sécurité afin de protéger son personnel et ses visiteurs, sans pour autant fermer ses parcs d'attraction (Disneyland et Walt Disney Studios). Parmi elles, la mise en place de points d'eau et de points de gel hydroalcoolique pour se laver les mains correctement, l'arrêt des files d'attente "single rider", l'annulation des parades ou encore la réduction des interactions entre les personnages Disney (Mickey, Minnie, les princesses ou encore les méchants).

Disneyland ferme ses portes à cause du Coronavirus

Mais alors qu'Emmanuel Macron a annoncé des mesures fortes contre le Coronavirus ce jeudi 12 mars 2020, le groupe Disney a annoncé la fermeture de ses portes à partir de dimanche jusqu'à fin mars. Une décision prise "par principe de précaution" contre l'épidémie de coronavirus, et qui est également valable pour Disney World à Orlando, premier parc de loisirs au monde en termes de fréquentation (près de 21 millions de visiteurs en 2018 selon les professionnels).

Une décision exceptionnelle

En Californie, c'est la quatrième fois que cela arrive en 65 ans, après l'assassinat de JFK (1963), le tremblement de terre de Northridge (1994) et le 11-septembre (2001). En France, c'est seulement la troisième fois qu'une telle décision a été prise, après les tempêtes de 1999 et les attentats du 13 novembre 2015.

"Nous allons surveiller la situation et suivre les avis et recommandations des autorités fédérales et locales ainsi que des agences sanitaires. Disney continuera à payer ses employés", a précisé le porte-parole de Disneyland, qui ajoute que les hôtels des deux sites resteront en activité "jusqu'à nouvel ordre".