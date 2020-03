Disneyland Paris : voilà ce qui change à cause de l'épidémie de Coronavirus

Disneyland Paris reste ouvert pour le moment

Oui, vous pouvez toujours aller à Disneyland Paris pour l'instant. Alors que l'épidémie du coronavirus (Covid-19) a forcé de nombreux artistes à reporter voire à annuler leurs concerts et que les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril 2020, cela n'a pas encore fait fermer Disney. Oui, les deux parcs d'attractions (Disneyland et Walt Disney Studios) restent ouverts pour l'instant. C'est Lucas Gheddab pour la CFTC Disney qui a confirmé au Parisien : "A ce jour, aucune fermeture n'est prévue et si fermeture il y a, ce sera sur décision du préfet de région".

Pourtant, ce lundi 9 mars 2020, un cas de coronavirus a été détecté parmi les 17 000 employés de Disneyland Paris. Il s'agit d'un technicien de nuit des équipes de maintenance. Il a été diagnostiqué positif ce dimanche 8 mars 2020 après un dépistage au Grand Hôpital de l'est francilien (Ghef), sur le site de Marne-la-Vallée à Jossigny. Heureusement, le salarié Disney était en arrêt maladie depuis plusieurs jours.

Ce cas et le Covid-19 en général a été abordé lors du comité social et économique ce mardi 10 mars 2020 avec les syndicats. Le même média a même précisé que le géant américain a prévu plusieurs nouvelles mesures. Objectif ? Limiter au maximum une éventuelle contamination pour les équipes et protéger les visiteurs de l'épidémie.

Comme l'a rapporté le journal, une note interne du parc d'attractions a ainsi prévenu ses employés : "Nous comprenons que le coronavirus et l'évolution constante de la situation suscitent de nombreuses questions. Sachez que nous assurons quotidiennement un suivi et prenons les mesures préventives nécessaires pour garantir votre sécurité et celle des visiteurs".

Nettoyage, couverts jetables... Les mesures qui sont prises

Concernant les salariés de Disneyland Paris, une ligne téléphonique interne a été activée. Les salariés du parc d'attractions peuvent la joindre du lundi au samedi de 9 heures à midi, 13 heures à 18 heures et 20 heures à 22 heures. Et pour les visiteurs ? Si vous comptez vous rendre à Disneyland ou à Walt Disney Studios (ou aux deux), voilà les mesures qui ont été prises.

L'endroit magique pour les petits et les grands a prévu un nettoyage et la désinfection de zones ciblées (en plus du nettoyage habituel), un nettoyage et un lavage fréquents des allées et des files d'attente (et on sait à quel point les visiteurs peuvent y rester un moment) mais aussi un nettoyage des poignées de poussettes et des fauteuils roulants avec des lingettes dans les boutiques du parc.

Il y a aussi une réduction des interactions entre les personnages Disney (Mickey, Minnie, les princesses ou encore les méchants) et les visiteurs lors des spectacles, la mise en place de points d'eau et de points de gel hydroalcoolique pour se laver les mains correctement, l'arrêt des files d'attente "single rider" (celles que vous faites seul avec des inconnus) et un air neuf pour les climatisations dans les attractions.

Du côté de la restauration aussi, la sécurité de l'hygiène a été renforcée. Dans les restaurants, il y a une augmentation de la rotation des couverts mais aussi des couverts jetables mis à disposition aux buffets et aussi dans les hôtels. Sans oublier la fosse du restaurant Billy Bob's au Disney Village qui a été condamnée pour éviter que les clients se retrouvent trop nombreux et trop serrés au même endroit.