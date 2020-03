Harry Styles : son concert à Paris annulé à cause du coronavirus

Non, Harry Styles ne devrait pas venir en France

C'est le drame pour de nombreux fans de Harry Styles . Le chanteur britannique à la gueule d'ange qui ressemble à Mick Jagger jeune (alias le leader des Rolling Stones pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas) annule son concert parisien. Le Figaro a en effet assuré que celui qui s'est fait connaître avec le groupe One Direction ne pourra pas assurer sa date en France de sa tournée mondiale Love On Tour. Pourquoi ? A cause du coronavirus.

Harry Styles, qui serait en couple avec Adele, ne sera donc pas sur la scène de l'AccorHotel Arena à Paris le 13 mai 2020, comme c'était prévu à la base. Ni la salle de concerts ni l'artiste qui a sorti l'album Fine Line en décembre 2019 n'ont confirmé l'info pour le moment mais l'épidémie de la maladie Covid-19 a déjà touché plusieurs concerts en dehors de celui-ci.

M. Pokora, Vitaa, Niska... Plusieurs concerts annulés ou reportés

Le concert de Harry Styles n'est en effet pas le seul concerné. En plus de 4 concerts de BTS annulés en Corée du Sud et des concerts de Ninho prévus à Paris et à Lille qui ont été repoussés, les stars de la chanson qui devaient se produire à l'AccorHotel Arena avant fin mai ne vont pas non plus pouvoir venir à cause du coronavirus. Les concerts de Dua Lipa, M. Pokora, Roméo Elvis, Niska, Ninho ou encore Tryo sont donc annulés, soit reportés, dans le meilleur des cas.

Un arrêté signé par le Ministère de la santé confirme l'interdiction sur tout le sol français de tout rassemblement de plus de 5 000 personnes jusqu'au 31 mai.