Ninho : ses concerts à Paris et Lille repoussés à cause du coronavirus

Deux concerts de Ninho reportés

Difficile de ne pas entendre parler du coronavirus. Le virus sème la panique, à tel point que le tournage de Mission Impossible 7 a été interrompu en Italie, que 4 concerts des BTS ont été annulés en Corée du Sud ou encore que le gouvernement a annoncé suspendre "tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné". Une décision pas vraiment appréciée par M. Pokora, inquiet pour son Pyramide Tour. Si pour le moment, sa tournée n'a pas encore subi de conséquences, ce n'est pas le cas de Ninho.

Comme l'interprète de Putana l'a dévoilé sur Instagram, ses concerts au Zénith de Lille le 10 mars 2020 et à l'AccorHotels Arena de Paris le 12 mars sont reportés : "Elles ne sont pas annulées, mais elles sont reportées à une date qui sera communiquée bientôt. Un grand merci à tous ceux qui avaient pris leur place et qui comptaient venir. On se donne rendez-vous très bientôt. Le coronavirus nous empêche d'organiser nos spectacles."