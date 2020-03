M. Pokora : sa tournée menacée par le coronavirus, il s'énerve

"On nous cache quelque chose ou quoi ?"

Si certains internautes croisent les doigts pour que la tournée de M. Pokora ne soit pas annulée, d'autres s'en sont pris au chéri de Christina Milian après qu'il a publié ce message, supprimé aujourd'hui : "C'est un peu bizarre ce procédé de dédramatiser un virus depuis 10 jours sur les chaînes d'info, les politiques, les médecins en disant que la grippe tue chaque année beaucoup plus de personnes dans le monde ou que H1N1, ebola, etc. Mais de prendre des mesures sans précédent. Jamais on a annulé des concerts, marathons etc... pour H1N1 Ebola et autres. On parle de 73 personnes contaminées sur 66 millions de français. On nous cache quelque chose ou quoi ?"