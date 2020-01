M. Pokora papa : son fils avec Christina Milian est né, découvrez son prénom et les premières photos

Isaiah est le premier enfant de M. Pokora et le second bébé de Christina Milian, déjà maman d'une petite Violet née en février 2010 de sa relation avec le chanteur The-Dream. Le chanteur français et la star américaine sont en couple depuis août 2017. Dans une interview donnée en septembre à Télé Loisirs, M. Pokora avait évoqué la venue de son bébé et sur l'éducation qu'il souhaite lui donner. "J'ai une éducation à l'ancienne. Je suis un peu strict, je le vois déjà avec ma belle-fille. Je pense que je vais être cool mais avec des vraies valeurs de respect, d'humilité et de travail. Il ne passera pas à travers. C'est des choses que j'essaierai d'inculquer." avait-il confié.