BTS : 4 concerts annulés en Corée du sud à cause du coronavirus

Alors que le coronavirus continue de prendre de l'ampleur hors de Chine, plus de 4.000 cas ont été recensés dans une cinquantaine de pays, avec un pic en Corée du sud. Et pour cause, plus de 2.000 cas de la maladie y ont été confirmés, obligeant les autorités à prendre des précautions en urgence... mais aussi BTS ! Le groupe de K-pop composé de Jungkook, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et V a annoncé ce vendredi 28 février 2020 l'annulation de 4 concerts qu'il devait donner à Séoul pour promouvoir son dernier album, "Map of the Soul: 7". Ils étaient prévus entre le 11 et le 19 avril au Stade olympique et devaient rassembler plus de 200.000 personnes.

4 concerts de BTS annulés en Corée du sud à cause du coronavirus

"Nous sommes au regret d'annoncer" l'annulation des concerts de Séoul, a indiqué dans un communiqué Big Hit Entertainement. L'agence de management du groupe BTS a expliqué que cette annulation était "inévitable" car il est "impossible à ce stade de prédire l'ampleur de l'épidémie". Big Hit ajoute : "Nous devons prendre en compte la santé et la sécurité des centaines de milliers de spectateurs et des artistes". Si les fans sont tristes de cette décision, ils la comprennent aussi. Certains ont même fait don de leurs remboursements de billets de concert à une association pour vaincre le coronavirus en Corée.