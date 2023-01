Deux ados pakistanaises inquiètent tout le monde avec leur disparition : elles sont retrouvées en route pour la Corée... pour voir les BTS

Formé en 2015, BTS est devenu le groupe de K-pop le plus populaire au monde. Ils battent records sur records et ont même collaboré avec McDonald's. Leurs fans sont de grands passionnés et sont prêts à faire beaucoup pour les voir. Deux adolescentes pakistanaises ont même monté un plan pour aller les voir en Corée du Sud.

Une disparition inquiétante

Deux ados de 13 et 14 ans ont été portées disparues au Pakistan sans raison apparente. C'est le père d'une des jeunes filles qui a fait la découverte. Sa fille et sa copine étaient à la maison quand il est sorti. A son retour, elles avaient disparu. Il a été rejoint par le père de son amie pour faire des recherches dans la ville et pensait que les ados avaient été kidnappées. Ce n'est qu'après avoir fouillé leurs chambres que les enquêteurs ont découvert un journal intime expliquant point par point leur plan pour se rendre... en Corée du Sud.

Grâce aux informations du journal, les policiers ont découvert qu'une troisième ado était prévue dans le plan et sont alors partis interroger celle qui n'avait pas osé partir. Elle a confirmé leur fugue, précisant que les horaires des trains étaient sur le journal. La police a finalement réussi à retrouver les deux filles à plus de 1 200 km de chez elles. Elles avaient déjà pris un premier train pour se rapprocher de leur destination finale qu'elles n'ont pas choisi par hasard, elles sont fans de BTS et voulaient aller voir le groupe pourtant en pause.

Déguisées en garçon

Les ados ont été retrouvées dans des "conditions misérables", elles se cachaient dans des recoins et étaient déguisées en garçon pour ne pas éveiller les soupçons. Elles ont expliqué en avoir marre de l'indifférence de leurs parents et vouloir vivre leur propre vie, c'est pour cela qu'elles se seraient enfuies. Selon CNN, les enquêteurs ont demandé aux parents de "faire attention à ce que leurs enfants regardent" et de "gérer leur temps d'écran" pour éviter qu'elles réussissent à rejoindre la Corée du Sud une prochaine fois.

La police n'était pas vraiment surprise de cette fugue, les fans de BTS sont capables de beaucoup pour leurs idoles. Chaque étape de leur plan était bien calculée, elles avaient fait des recherches sur ce qu'il fallait éviter en Corée du Sud, et comment s'habiller sur place par exemple. Reste à espérer pour leurs parents qu'elles ne retentent pas l'expérience pour le retour des BTS, annoncé en 2025.