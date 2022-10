"Nous ne vous oublierons pas" : les fans de BTS émus et solidaires après l'annonce d'une grande pause pour leur service militaire

Formé en 2010, BTS a réussi à dépasser les frontières de la Corée du Sud pour devenir le groupe de K-pop le plus populaire au monde. Les places pour leurs concerts s'arrachent et leurs singles cartonnent partout dans le monde. Ils se sont même payé le luxe d'être invités à la Maison-Blanche ! Mais une ombre planait au-dessus de leur tête : le service militaire. Depuis des années déjà, les fans étaient prévenus que le groupe devrait certainement faire une pause pour cette raison. Après des mois de suspense, c'est désormais officiel.

Les membres de BTS feront bien leur service militaire, retour en 2025

Ce lundi 17 octobre 2022, BigHit Music, le label des BTS, a annoncé une longue pause pour le groupe. Quelques jours après leur grand concert à Busan pour soutenir la candidature de la ville pour l'organisation de l'exposition universelle de 2030, le label a donc confirmé que les sept membres prendront une pause afin de rejoindre l'armée. En Corée du Sud, un service militaire d'environ deux ans est obligatoire sauf exceptions exceptionnelles (accordées aux médaillés olympiques et musiciens classiques). En 2020, une révision de la loi a repoussé l'âge maximal de 28 à 30 ans. Les membres de BTS ne pourront donc finalement pas y échapper.

"Jin initiera le processus dès que la sortie de son album solo aura eu lieu à la fin octobre. Il suivra les procédures du gouvernement coréen. Les autres membres du groupe prévoient de faire leur service militaire selon leurs plans individuels." peut-on lire dans le communiqué qui ajoute : "Les membres de BTS ont hâte de se réunir à nouveau en 2025 après leur service."

Les fans émus et solidaires

Sur Twitter, les fans ont réagi à cette grande annonce et rendu hommage à Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook avec le hashtag #ForeverWithBTS. "J'ai connu BTS à 15 ans, je les retrouverai de nouveau à 25, en attendant de grandir encore un peu plus je ne les remercierai jamais pour tout le chemin qu'ils m'ont aidé à traverser" ; "Nous savions que cela arriverait tôt ou tard, comme l'a dit Yoongi Grandissons et vieillissons ensemble. Nous ne vous oublierons pas. Nous vous aimerons, penserons à vous et vous soutiendrons pour toujours si nécessaire" ou encore "Nous attendrons BTS peu importe le temps qu'il y a à attendre" peut-on lire.