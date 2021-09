BTS rois du monde : le groupe de K-Pop a déjà 23 records dans le Guinness Book

BTS a battu 23 records

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook continuent de battre des records ! BTS affiche pas moins de 23 records au Guinness Book. Les chanteurs de Hybe Corporation, anciennement Big Hit Entertainment, ont enchaîné les tubes. Leurs chansons cartonnent dans le monde entier, même s'ils ne veulent plus chanter en anglais comme pour leurs derniers tubes.

Le Guinness Book a ainsi révélé que les interprètes de Dynamite, Boy With Luv ou encore Mic Drop ont notamment le clip vidéo le plus vu en 24 heures de toute l'histoire de YouTube avec leur tube Butter. BTS, qui avait sorti une collab sportswear avec FILA, a aussi le titre le plus diffusé sur Spotify dans les 24 premières heures, toujours avec Butter. BTS est aussi le groupe le plus écouté sur Spotify et a ainsi battu Coldplay. Autre record à noter : le groupe de K-Pop sud-coréen est celui qui a vendu le plus de billets pour un concert en streaming, avec 756 000 tickets.

Et les records ne concernent pas que la musique du groupe de K-Pop

Mais les Bangtan Boys n'ont pas battu que des records au niveau musical. Sur les réseaux aussi, ce sont les kings ! BTS est le groupe le plus suivi sur Instagram, avec 48,7 millions d'abonnés. BTS est aussi le groupe dont le compte Twitter a le plus fort engagement des fans en matière de retweets. Et sur TikTok aussi ils font fort : les chanteurs ont été les plus rapides pour atteindre 1 million de followers.